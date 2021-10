Adriana Azzi: Horóscopo del 29 de octubre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 29 de octubre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Capacidades.

Número de suerte: 229

Regalos del Universo que legan a tus manos por merecimiento. Llega el final de una etapa en tu vida sólo para que comience otra. Algo con una carrera o competencia. Paseo grato por un boulevard. La distancia resiste al amor de una persona por ti. Viajes inesperados. Llega una nueva luz a tu vida y se abre un camino para afirmarte en la ruta. No te involucres en algo que no es tu problema.

Trabajo: El triunfo llega con un cambio. Necesitas aclarar tus dudas con compañeros y subalternos. Trabajo independiente en puerta.

Salud: Buenas energías.

Amor: Llega alguien a tu vida que te transforma para siempre. Tomas la decisión de acercarte a alguien. Te involucras con una persona de tu trabajo.

Parejas: Debes afrontar una situación y no darle vueltas a las cosas, puede terminar mareado. Buscas algo mejor. Debes cuidar lo que comes.

Solteros: No cuentes con lo que tienes sino con lo que vas a lograr y obtener después de hacer un sacrificio que vale la pena. Un ángel te protege.

Mujer: Amigo o socio te aclara una situación. Recuperas el amor de un hijo o de alguien muy querido.

Hombre: Algo con una maleta o maletín con medicamentos que soluciona un problema. Mujer espiritual que te ayuda te aconseja algo que crees descabellado pero que te soluciona las cosas.

Consejo: Para qué discutir con los que sabes de sobra, no tienen la razón.

Tauro

Palabra clave: Disfrute.

Número de suerte: 667

Cuidado con las salidas nocturnas a sitios que parecen antros. Te cancelan un dinero, te llega un paquete o te mandan una mercancía a la que debes dar buen uso. Ritual para limpiar las malas energías. Te enteras de alguien querido que se va del país. Una persona que estuvo contigo por mucho tiempo te entrega algo que es tuyo por derecho. Te unes a un grupo religioso o ideológico, no permitas que el árbol no te deje ver el bosque. Luchas intestinas por posturas y opiniones, estarás más radical que nunca.

Trabajo: Tienes necesidad de equilibrio. No te encierres en los acontecimientos que no te dejan ver a futuro. No cortes la comunicación con personas con las que tienes lazos afectivos y/o profesionales que debes honrar siempre.

Salud: Mal dormir.

Amor: No te alejes de personas que podrías necesitar en un futuro cercano. Tendrás apoyo incondicional en un grupo de personas que te apoyará en la consecución de tus metas.

Parejas: Sales con la familia de compras. Cambios en la familia dejan huellas imborrables. Prestarás o negociarás un dinero que te trae buenos beneficios.

Solteros: Estarás concretando un futuro que paso a paso vas dibujando con bellos colores. No permitas que otros te manipulem conque no te ocupas de nadie salvo de tí mismo. Modifica esa forma de actuar o decir las cosas cuando te quieres imponer. Debes mostrar tus ideas

Mujer: Estarás pendiente de la salud de un familiar. Dinero que no llega y que deseas con fuerza para resolver. Alguien que se involucra en un problema y te toca pagar las consecuencias. Más vale sola que mal acompañada. Un harén no se tiene por «necesidades afectivas».

Hombre: Busca paz, encuentra ese espacio interior donde se superan las dualidades o las dificultades. Fuerza durante ésta semana para superar las pruebas. No olvidarás ésta situación presente, hay momentos que permanecen en la memoria como tus referentes. Buenos resultados en las evaluaciones.

Consejo: Trata de mostrarte alegre y optimista y asegurarte de trasmitirlo para que los que te quieren no se sientan abatidos o preocupados por ti.

Géminis

Palabra clave: Orden.

Número de suerte: 974

Evaluarás hacer un curso o aprender algo por internet. Estarás bien con personas que te quieren y te dan seguridad, de lo contrario tendrás problemas. Recuperas algo perdido o un objeto de valor familiar que deberás cuidar. Amigos que no te olvidan y te escriben siempre aunque la distancia es grande y no hay ningún puente salvo las redes. Compra de ropa morada, lila o fucsia. Limpieza espiritual. Evita discusiones acaloradas. Malos entendidos. Salidas nocturnas con amigos cercanos. Una mejor distribución de tu tiempo es clave para materializar logros. Creatividad sin disciplina, sin dedicación, sin estar dispuesto al sacrificio, es lo mismo que nada.

Trabajo: Haces valer tu derecho. Nuevos horizontes en tu vida en lo personal y laboral. Vive tu momento plenamente cuando de amor o sexo se trata.

Salud: Vías respiratorias.

Amor: Un familiar que te quiere mucho te busca para darte algo de valor sentimental que deberá permanecer en tu familia. Una niña o joven necesita de tí y tú no le prestas atención.

Parejas: Sueños por realizar. El dinero como llega lo gastas y se vá. Llegó el momento de soltar, cerrar, hacer balance de pérdidas e iniciar un nuevo ciclo dejándolo todo atrás.

Solteros: Personas nuevas en tu entorno con las que no te terminas de abrir. Compra de alimentos especiales y suculentos. Salida en grupo con personas afectivamente importantes para tí.

Mujer: Lleva las cosas con calma para que todo vaya por buen camino. No estés insegura permanentemente de los resultados en lo que haces. Salirte del patrón se la minifalda, los súper tacones y el cabello de peluquería implica creatividad, atrévete a romper el molde.

Hombre: Debes confiar en los demás un poco más. Sé prudente con lo que dices sobretodo con el tono en cómo lo dices. La suerte está de tu lado para vencer, deja lo que te duele atrás.

Consejo: No te dejes abatir por la tristeza o la desesperación. Busca la claridad y la encontrarás.

Cancer

Palabra clave: Estudios.

Número de suerte: 073

Días para ir con cautela y defenderte por ti mismo sin contar mucho con los demás. No es el momento de mirar hacia atrás sino de enfrentar de frente el porvenir. Resistencia.

Mudanzas. Te pagan un dinero. Enseñarás a un grupo de personas a realizar algo que les beneficia. No discutas con la familia sobre tus decisiones. Nuevas fuerzas se imprimen para un trabajo especial. Huyes o te vas de un lugar en forma inesperada. Deja la venganza no te conviene. Hecho curioso con un caracol. Cuidado con perder algo de valor. Tendrás progreso en esta semana en lo que haces o quieres. Una visita inesperada.

Trabajo: Todo no puede ser igual para todos, a cada quien según su capacidad. Olvida un poco los problemas de los demás y dedícate a los tuyos propios. Podrás adelantar un proyecto en un menor tiempo. Eslogan, sello o diseño de un ave, quizás un gallo, te trae suerte. Algo que esperas llega. Respuestas positivas. Evento social.

Salud: Dolores musculares.

Amor: Te sentirás ofendido y por esto asumirás una actitud a la defensiva con personas cercanas. Nuevas relaciones. Asistes a una comunidad o grupo donde te dan un proyecto o te ofrecen un trabajo. Te piden una nueva oportunidad y lo pensarás.

Parejas: Debes colaborar con la familia en algo. Contacto con un aeropuerto. No te compares con nadie. Discusión por alguien que quiere ir a la casa de ambos.

Solteros: Debes estar claro en lo que quieres. Debes reconocer cuando te equivocas. El beneficio económico está en tus manos.

Mujer: Cuidado con una inversión o con inversiones que no te convienen. Llegas tarde a un sitio. Percibirás o investigarás algo de interes sobre tus senos o el uso de tu ropa íntima. Retorna alguien. Una llamada o visita femenina muy sorpresiva. Foto con escote muy llamativo. Propuestas indecentes en las redes, bloquéalos y ya.

Hombre: En medio de una retirada, no dudes en irte de un sitio de manera rápida si percibes hostilidades. Algo especial con una pasta o con pizza. Un amor que aunque inestable se vuelve a acercar. Espías a tu pareja o a una mujer cercana. Renovaciones.

Consejo: El que busca encuentra.

Leo

Palabra clave: Acción.

Número de suerte: 092

No muestres tus ideas porque te las pueden copiar. Descubres que alguien te saboteaba a tus espaldas y esparcía información sobre ti. Guíate por la intuición. Enfócate en la solución de tus problemas económicos. Nuevas oportunidades. Sientes que tienes muchas cosas por hacer respecto al cómo y al cuándo. Debes enfrentar lo que vas hacer con valentía. Te ofrecen algo que no puedes despreciar. La ley de atracción. Algo dorado que llega a tus manos y te trae suerte. Cautela con lo que autorizas o firmas.

Trabajo: Estarás en un momento de crecimiento y cambios en lo laboral. Nuevos negocios. Deberás evaluar nuevos horizontes a futuro. Clima laboral alterado por la llegada de nuevas personas.

Salud: Exámenes pendientes.

Amor: Levanta el ánimo ya que esta semana será muy positiva en lo amoroso. Cuidado con los gastos excesivos. Una mujer cercana es despreciada por dejar solo a un hijo.

Parejas: Sorpresa con personas del pasado. Más responsabilidades. Una nueva racha de buenas energías, aprovéchala.

Solteros: Debes utilizar algo que llega a tus manos en tu favor. Sorpresas en tu vida. Algo con un regalo.

Mujer: Nuevas energías en tu entorno traen renovaciones importantes. Alguien del pasado que llega y te revuelve la vida. La pasas bien con un hombre pero a la vez te confundes por su falta de concreción. Apoyas a una amiga con su madre enferma. Debes fortalecer o embellecer más tus piernas. Un nombre en un documento, un cambio o corrección.

Hombre: Cambio en régimen de alimentos que te favorece respecto a tu peso. Cuidado con pérdidas. El mundo está en tus manos. Comunicado que altera tu rutina. Te consigues algo en la calle. Cuidado si chocas o rayas el carro por estar viendo a una mujer.

Consejo: Date un tiempo y verás que las verdades se materializan frente a ti.

Virgo

Palabra clave: Albedrío.

Número de suerte: 843

Estarás muy ocupado buscando un dinero que te falta para resolver una situación apremiante. Un negocio de compra y venta. No podrás trabajar con un miembro de tu familia o con un hombre de mal carácter cercano. Asunto con unos medicamentos. Se termina una relación haciendo balance de pérdidas y ganancias. Debes concentrar tus energías en cosas importantes para tu manutención. Pon en orden tus ideas y propósitos. Gastos inesperados, pagos fijos que deberás equilibrar. Día de muchas bendiciones. Descansa en el ocio reparador.

Trabajo: Alegrías y nuevos enfoques en lo que haces por los demás. Nuevas emociones que enfrentar respecto a relaciones afectivas en el trabajo. Cambio de empleo o negocio, expansión.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Una ocación para sonreír no te hace daño. Fertilidad en la familia. Tienes la fuerza y el ímpetu, la seguridad para avanzar a otro nivel, adelante.

Parejas: Estarás más pendiente de la moda o de cuidar más de tu imagen frente a tu pareja. Debes ser más selectivo. Cuidado con los enemigos de la relación.

Solteros: Un nuevo negocio. El dinero llega por préstamo o un auxilio financiero. Situación que se escapa de tus manos. Miradas que se cruzan, ocación para una amistad.

Mujer: Suelta las cosas que no funcionan. Dedícale un poco a la espiritualidad. Personas negativas en tu entorno o visiones negativas que entran en choque con las tuyas propias. Soluciones drásticas. Dedicación a niños pequeños. Sensación de no querer cargarte con accesorios estrambóticos ni maquillajes muy cargados.

Hombre: Tiempo para soñar y aprender conservando los pies en la tierra. Evita actuar precipitadamente. Encuentras pruebas para limpiar tu nombre ante una acusación. Sentirte cómodo al vestir. Cuida tus llaves. Desconfías de un primo.

Consejo: Dios está en todas partes.

Libra

Palabra clave: Ganancia.

Número de suerte: 677

Necesitas reorganizar tu estado financiero y te mueves para lograrlo. Nuevo proyecto. Celebración familiar por evento religioso, académico o logro de documentos importantes. Conflicto por un terreno o casa. Consigues un dinero. Hombre de poder te abre unas puertas. Contacto con políticos. Tienes el poder en tus manos para destruir a alguien, ¿qué vas hacer?.. Algo que llega calma tu angustia. Debes colocar los pies en la tierra. No gastes más de lo que tienes. Planifica las cosas. Debes activar las energías. Muchos miedos que se hacen realidad dejan una impronta en tu forma de pensar.

Trabajo: No te metas en un sitio donde no te están llamando. Viajes de ida y vuelta. Amigo o compañero con problemas. Estás terminando la primera fase de un proyecto importante pero aún te falta mucho por hacer.

Salud: Indigestión.

Amor: Se termina una relación, finaliza un ciclo. Te enteras de un asunto oculto. Debes hablar mucho con la persona que estas y estar claro con lo que quieres y tienes por hacer en beneficio personal.

Parejas: No te aceleres o no te preocupes por lo que no puedes solucionar. Amigos que necesitan de ti. Influencia negativa en la relación con familiares.

Solteros: Cambios y transformaciones. Nuevas necesidades. Recuerdos de algo que has vivido y que te lleva a la nostalgia.

Traición de una mujer.

Mujer: Desconfias de una mujer blanca.Logras solucionar algo donde están involucradas varias personas. Pones atención en flacidez de los brazos. Cena especial. Descubrirás algo con foto. Una mujer no muy alta, con un trasero muy bonito y pelo negro liso de cuidado.

Hombre: Reencuentro con amigo del pasado Una mercancía. Nueva oportunidad de estudio o trabajo. Superas una etapa de angustias y te planteas un nuevo destino. Distracciones y esparcimiento en evento deportivo.

Consejo: No tengas temor, vence el miedo y sigue.

Escorpio

Palabra clave: Libertad.

Número de suerte: 782

Concreta lo que quieres. No estés atento a los problemas de otros, céntrate sólo en los tuyos. Descubres a una persona muy falsa. Te van a preguntar qué es lo que quieres y estarás claro en tu respuesta, cuidado con las palabras duras y el balance entre sinceridad y seriedad. Cuidado con las mentiras. Fuerte competencia cerca de ti. Debes valorarte más, mayor seguridad. Compras para una fecha venidera, tratas de adelantarte.

Trabajo: Lo negativo te amenaza, enfréntalo con estrategia e inteligencia. Tienes protección, otros salen o caen pero tu no, hasta ahora. No hay mal que por bien no venga, dicen por ahí…

Salud: Buscarás resultados médicos.

Amor: Sales a buscar a una persona importante para ti. Ir al encuentro de. Te exigen algo y no sabes qué hacer en determinado momento, busca soluciones, enfoque.

Parejas: Sentirás que tu vida cambia día a día poniéndote pruebas que deberás sortear en pareja. Hecho curioso con una cartelera informativa.

Solteros: Cambios en el régimen alimenticio. Hecho curioso con una mascota. Juegos de azar con mucha suerte. Pon los puntos sobre las íes y no te dejes manipular por una figura materna o paterna que actúa de manera egoísta.

Mujer: Algo con una fórmula química o con una receta, puede ser también un remedio natural. Busca ayuda psicológica o un soporte emocional si lo crees necesario. Alegrías con personas de poder o influencia. Ante un mundo cruel, conquista al menos un espacio íntimo de paz.

Hombre: Salida a sitio de música o a bailar puede proporcionarte gran alegría. Novedades en el hogar. Renacen en ti sentimientos que creías olvidados. Una escala de valores, un llamado a la sindéresis. Toma lo que te conviene sin pensarlo mucho.

Consejo: Piensa hacer cosas positivas, que alimenten tu alma, que te ddn energía no que te la quiten.

Sagitario

Palabra clave: Enfoque.

Número de suerte: 022

Hombre que te llama y te dá una noticia te ayuda a tener otra oportunidad. Debes cuidar bien lo que dices a otros de tí mismo. El amor es un tema importante del que no debes renegar. Encuentros muy divertidos pero cuidado, alguien de puede hacer el gracioso contigo. Debes tener claro dónde están tus errores para no cerrarte los caminos en lo sucesivo. Cuidado con una ofensa, déjala pasar, no le hagas caso a todo lo que te dicen. No culpes a nadie de lo que te pasa actualmente.

Trabajo: Estás en medio de un asunto importante. Cambios y alegrías. Te exigirán demasiado. Si te estás molestando continuamente perderás mucha fuerza. Hablar de tus problemas sólo ayuda cuando es liberador, si te quedas anclado en ellos mejor guárdatelos sólo para ti.

Salud: Alergias. Desequilibrios.

Amor: Alegrías, un momento especial. Celebración con amigos. Aléjate de personas negativas y conflictivas.

Parejas: Estarás en un ambiente agradable con tu pareja, disfruta el momento. Compra y venta. Debes proyectar cosas positivas en tu relación.

Solteros: Ensayarás cómo seducir a una persona que te gusta mucho. Una nueva dirección para ti. Picardías con amigos. Debes cerrar ciclos antes de abrir otros dejando inconclusos los primeros.

Mujer: Evolución personal gracias a una ayuda espiritual o a un soporte psicológico. No abandones lo que te gusta hacer. Viaje y personas alrededor que te harán gastar mucho dinero. Los valores éticos o espirituales, son una fortaleza nada despreciable.

Hombre: La familia es muy importante y la distancia te hace valorarlo. Buscas invertir en algo que promete ser muy productivo. No pretendas que los demás te den la razón cuando tus argumentos están equivocados. Trata de identificar cuándo actúas con racionalidad y cuándo no, mejorarás en áreas afectivas.

Consejo: La vida continúa, sal de la tristeza y persiste en lo que en verdad vale la pena.

Capricornio

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 882

Asistes a una conferencia donde sales con otros pensamientos. Necesidad de tomar decisiones. Pondrás límites en tu casa. Hijos en espera de que le cumplas algo. Celebraciones en familia. Etapas de negocios donde no estás seguro de cuál rumbo tomarás. Todo sale bien en algo que inicias. Ganancias después de muchos sacrificios.

Trabajo: Nuevos problemas económicos que equilibrar. Trabajo en equipo. Período de espera. Usa la diplomacia. Se amable para que cumplas un propósito. Viajes cortos. Aún no es tiempo de cambios, aguanta un poco. Tendrás la solución de los problemas laboral.

Salud: Estabilidad. Cambias tu alimentación. Exámenes de sangre.

Amor: Actividades que se involucran con la familia Cuidado todo lo que brilla no es oro. Nuevos eventos te abren los ojos. Cambios y sorpresas. Deberás tomar en cuenta los requerimientos demás. Un dinero para un familiar.

Parejas: Asunto con una madre o suegra. Un cantante del extranjero. Te molestarás con un compañero cercano. Logro económico. Celebraciones.

Solteros: No te comprometas con alguien para olvidar a otra petsona.Te enteras del embarazo Alguien sale de tu casa con felicidad. Paciencia .

Mujer: Estarás en una lucha entre el pasado y el presente. Cuidado no confíes en todo el mundo. Te alejas de alguien para lograr tu paz. Interés por elaboración de panes o dulces. Maquillaje especial. Te ganas un cupón o rifa.

Hombre: Pides perdón o te arrepientes de unas palabras. Molestias y palabras con alguien parado frente una puerta. Debes estar pendiente de una tubería en el hogar. Viajes en familia. Sueño que te dará una intuición.

Consejo: Ten fe y se optimista, toda circunstancia adversa lo amerita.

Acuario

Palabra clave: Diseño.

Número de suerte: 488

Siempre estarás fuerte si permaneces al frente del proyecto de familia. Logras lo que quieres después de un esfuerzo sobrehumano. Progresas en algo que tienes entre manos. Ten paciencia, todo acaba ajustándose luego de cambios abruptos. Una mujer que se acerca a tu vida con segundas intenciones. Algo te falta, lo buscas y encuentras de una manera inverosímil, una claridad en tu vida te permite ver más nítidamente el objetivo. Nada es casual. Enfócate en el fortalecimiento y la disciplina. El dicho «si no puedes con ellos, úneteles» debe poner por delante la ética o, por lo menos, tus propios valores.

Trabajo: La vida continúa deberás asumir nuevas responsabilidades. Algo curioso con una actividad que quieres hacer en función de diligenciar o abrirte nuevas puertas.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: No permitas las manipulaciones. Nuevos sentimientos en tu vida, contornos de algo que revelan nuevas formas de actuación. Reconciliación. Fiesta o la búsqueda de actividades que te permitan esparcimiento.

Parejas: Sientes que nada puede pararlos cuando asumen justos los objetivos y trabajan en ello con dedicación. Superas una crisis con tu pareja. Asunto favorable en una iglesia, templo o institución de caridad.

Solteros: Estarás pendiente de unas fotos. No puedes quejarte por todo y pretender que eso no afecte a los que están a tu lado. Nuevos caminos y senderos más rápidos. Boda, uniones sentimentales o espirituales.

Mujer: Sucesos que traen consecuencias, deberás estar muy bien informada para que no te agarren de sorpresa. Te liberas de una situación agobiante o estresante. Buenas energías con la amistad que le ofreces a una señora mayor. Piénsatelo bien a la hora de recibir regalitos…

Hombre: No te pongas agresivo en tu casa, deja los problemas en la calle no te los lleves ni a la mesa ni a la cama. Debes aprender a decir que no, a ponerle límites a las amistades y a las personas que amas.

Consejo: Ten calma ante personas irritantes.

Piscis

Palabra clave: Conocer.

Número de suerte: 572

Debes entender que no puedes apartarte de tus objetivos principales o más importantes por ocuparte de lo que haces actualmente, es cuestión de orden. Un cambio dá como resultado lo mismo, sal de ese círculo. Pensarás en un proyecto que luce bien. No te sentirás bien en un sitio donde antes estabas más en equilibrio. Deberás valorar concienzudamente si realmente mejorarás en ese otro lugar. Diligencias médicas. Una declaración de amor. Pensamientos confusos.

Trabajo: Entrevistas y nuevas relaciones personales. Es importante que recuerdes el pasado para no repetir los mismos errores.

Salud: Recuperación. Dolores en las piernas.

Amor: No pierdas el tiempo enfocándote en lo que no es importante. Encontrar un punto de equilibrio.

Parejas: Cuidado con las mentiras o con «hacerse el loco». Cada quien tiene un límite. Algo con una fumigación. Actuaciones en conjunto para buscar soluciones.

Solteros: Nuevas relaciones. Cambios y mudanzas. Compra de un perfume. Debes evaluar lo que estás pasando para modificarlo.

Mujer: Deja las dudas. Adelante no te detengas por terceras personas. No permitas que te utilicen como proveedora manipulándote emocionalmente. Recibes un paquete del extranjero o deberás enviar uno muy lejos.

Hombre: Tienes demasiado trabajo por hacer. Debes hacer algo distinto y persistir en un sólo objetivo hasta lograrlo. Problema que vences en el aspecto económico. Reconoces dónde está tu enemigo.

Consejo: Mantén el rumbo, mira la brújula, el camino que trazan las estrellas, no estés de timonel si no sabes de éstas cosas.

