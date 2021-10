Ana de Armas negocia su fichaje por «Ballerina»

Ana de Armas está negociando su fichaje por «Ballerina», la primera película derivada («spin-off») de la popular y ultraviolenta saga de acción «John Wick».

El portal Deadline detalló este jueves que, si las conversaciones llegaran a buen puerto, De Armas sería la protagonista de esta cinta sobre una joven que busca venganza y que quiere asesinar a los que mataron a su familia.

El director Len Wiseman, cuya filmografía incluye películas como «Underworld» (2003), tomará las riendas de esta cinta que ha sido escrita por Shay Hatten, que trabajó en el guion de «John Wick: Chapter 3 – Parabellum» (2019).

«Ballerina» sería un paso más en Hollywood para De Armas, totalmente consolidada como uno de los nombres más cotizados de la industria estadounidense.

Este año ha estrenado «No Time to Die», la despedida de Daniel Craig como James Bond, pero en su trayectoria en EEUU ya figuraban títulos muy destacados como «Blade Runner 2049» (2017) o «Knives Out» (2019).

De cara al futuro, la actriz cubana tiene varios proyectos de mucho caché.

Ahí aparecen «Blonde», de Andrew Dominik («The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford», 2007) y donde da vida a Marilyn Monroe; «The Gray Man», un thriller dirigido por los hermanos Russo («Avengers: Endgame», 2019); y «Deep Water», el misterioso regreso de Adrian Lyne («Nine 1/2 Weeks», 1986) y en la cual trabajó con su expareja Ben Affleck.

Respecto a «John Wick», esta saga, compuesta hasta ahora por tres películas, es uno de los grandes éxitos del cine de acción de los últimos años, ha recibido el aplauso de la crítica y ha contribuido decisivamente al regreso de Keanu Reeves a los grandes focos.

Esta trilogía, que también incluye las películas «John Wick» (2014) y «John Wick: Chapter 2» (2017), ha recaudado casi 600 millones de dólares con una inversión entre todas de menos de alrededor de 150 millones, según los datos del portal Box Office Mojo.

Además del «spin-off» femenino de «Ballerina», la saga de «John Wick» tiene previstas al menos dos películas más con Reeves al frente y una serie televisiva en cuyo reparto aparecerá Mel Gibson.