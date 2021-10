Casi dos años debe trabajar un merideño para pagar las tarifas de Cantv

Son incontables las denuncias de los usuarios a Cantv en Mérida, debido al cobro exorbitante en las tarifas, aseguran que en Venezuela no se ganan salarios para cancelar montos superiores a los 150 bolívares, cuando los sueldos corresponden a la suma de 7 bolívares al mes.

Por lo tanto, un merideño tendría que trabajar 21 meses para pagar la mensualidad de telefonía fija e Internet.

Carmen Vielma, desde las afueras de Cantv, manifestó su preocupación ante el elevado costo.

“No se justifica que después de haber pagado 17 bolívares, ahora me corresponde cancelar 162.32 bolívares, me parece una exageración”, ella considera que los servicios deben tener un costo para que funcionen, pero no de esa manera tan extrema.