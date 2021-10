Gobierno sigue poniendo «paños calientes» a hospitales centinelas a 2 años del covid-19: CDC

Tras casi 2 años de la llegada al país del covid-19, los hospitales centinelas de las regiones enfrentan condiciones precarias, mientras el gobierno solo aplica «paños calientes», reportó Correo del Caroní (CDC).

En estos centros siguen los reclamos por la falta de equipos de bioseguridad, insumos, condiciones de infraestructura y salarios. Sus trabajadores condenan que las autoridades de salud solo aplican “paños calientes” y no resuelven el problema. Médicos Unidos Venezuela reportó que hasta el 15 de octubre en Venezuela han fallecido 769 trabajadores del sector por causa de complicaciones derivadas al letal virus.

Según el presidente del Instituto de Salud Pública del estado Bolívar, Franklin Franchi, el estado tienen un repunte de contagios en varios municipios. “Todavía tenemos cupos, pero sí hemos visto que con el correr de los días nos ha ido aumentando”. Fuentes de hospitales centinelas dijeron a CDC que hasta el 21 de octubre había al menos 45 pacientes covid en el Hospital Uyapar, en Puerto Ordaz. Esta institución cuenta con tres salas covid: 83 camas.

Maracaibo: la atención está privatizada

El Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) -nombrado centinela para atender la pandemia- y el más grande del Zulia está en condiciones deprimentes. En octubre se registró una fuerte lluvia que obligó al poco personal de enfermería, con ayuda de los familiares, a sacar a los enfermos de las habitaciones a los pasillos para que el agua no los alcanzara. Según las denuncias el centro asistencial no tiene ventanas, el agua se filtra por los techos y no hay baños. «Anteriormente había cuatro unidades de cuidados intensivos con 40 camas disponibles. Hoy solo hay 4 camas completas (con respiradores) en el área de adultos. Las 2 unidades restantes desaparecieron. Se conoció que todos los cupos están cubiertos y no por pacientes covid».

Las consultas externas se reactivaron en 50% porque no hay suficiente personal médico ni consultorios operativos. El personal de enfermería ha bajado 80% en lo que va de año. De los 16 pabellones con los que contaba el hospital centinela, solo están funcionando dos, pero no tienen aire acondicionado. El paciente debe llevar una lista de insumos que rondan los 1.000 dólares para las operaciones.

