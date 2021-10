Justicia española pide a EEUU garantías en extradición de «El Pollo» Carvajal

La Audiencia Nacional española acordó este viernes 29 de octubre pedir a Estados Unidos garantías en la extradición del ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como «El Pollo», en lo que se refiere al trato relativo a derechos humanos y a la posibilidad de recurso.

Estados Unidos reclama a Carvajal, antiguo jefe de la Dirección General de de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela, por presuntos delitos de narcotráfico, tras ser detenido en España el pasado mes de septiembre.

Lo que decidió hoy la Audiencia Nacional es notificar el auto en el que acordó en su momento solicitar esas garantías, y ahora Estados Unidos tiene un plazo de 45 días para responder, según explicaron fuentes de este organismo español.

Según estas mismas fuentes, el auto ya estaba hecho pero no constaba que estuviera notificado y por este error procesal, la defensa de Carvajal pidió y consiguió que la pasada semana se paralizara la extradición del ex funcionario chavista.

Poco antes de materializarse la extradición, los magistrados se percataron, tras advertirlo la defensa de Carvajal, de que el pleno no cumplimentó el auto solicitando las garantías a Estados Unidos como anunció al rechazar un incidente de nulidad contra la decisión de entregarle.

Según señaló a Efe la abogada de Carvajal, María Dolores Argüelles, la intención era la de pedir garantías a Estados Unidos de que no va a ser condenado a cadena perpetua.

Este sería el último escollo que había que salvar para poder materializar la entrega, si bien la defensa de Carvajal mantiene que hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional no resuelva el recurso que presentó contra la denegación del asilo que solicitó el ex general, este no puede ser extraditado.

Desde que fue detenido e ingresó en prisión, el pasado mes de septiembre, tras casi dos años en paradero desconocido, Carvajal ha tratado de frenar su entrega por todos los medios: desde pedir asilo hasta llegar al Tribunal Supremo español, que esta semana también rechazó su recurso contra el acuerdo del Gobierno a extraditarle.

Otro recurso fue el de prestarse a declarar ante un juez español sobre presuntas tramas de corrupción de la administración chavista con ex dirigentes políticos españoles del partido de izquierda Podemos para la presunta financiación de esta organización.

Ya la Audiencia Nacional española dio luz verde a la entrega de Carvajal en 2019, pero no se pudo hacer efectiva por su desaparición, y ahora se reactiva, tras su detención en Madrid el pasado mes de septiembre.

