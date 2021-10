Maduro firma decreto para establecer “tarifas únicas” de exportación en aeropuertos

Nicolás Maduro firmó un decreto este miércoles donde aprobó establecer “tarifas únicas” de exportación en aeropuertos del país, aunque no mencionó ningún porcentaje en específico, y además insistió nuevamente en la exportación de productos, algo que repite constantemente en las jornadas económicas.

“Firmo el decreto para establecer tarifas únicas de exportación en los aeropuertos del país con el objetivo de facilitar que el esfuerzo productivo venezolano vaya a mercados internacionales, buenas noticias para los exportadores. (…) La recuperación económica de Venezuela nos sirve a todos, es ganar-ganar. Quiero que Venezuela crezca en la exportación no petrolera y que en los próximos años sean ingresos superiores inclusive al ingreso petrolero”, afirmó Maduro por VTV.

Además mencionó nuevamente el aumento del salario mínimo, uno de los más bajos de la región, pero no dijo fecha. “Una de nuestras metas es poner al salario como aquellos años donde era alto por los ingresos del petróleo. Tengo una obsesión de mejorar el servicio de agua como lo teníamos antes de las sanciones, el servicio eléctrico, un plan de mejoría, de crecimiento, de expansión de la economía nacional”.

“El frijol chino no le gusta mucho a la gente, se los estaban metiendo en las cajas Clap y la gente lo estaba revendiendo. Yo les dije a los jefes Clap que el frijol chino no le gusta a nadie, eso sirve para la exportación. El 2021 será el primer año de crecimiento económico del país. Podemos tener diferencias partidistas, que usted el 21N quiere votar por los candidatos de Capriles, por AD por Copei, por la Alianza progresista, que usted no quiere votar, está bien, lo respetamos, pero a la hora de producir debe ser por Venezuela”, agregó.

Finalmente, Nicolás Maduro alertó que vienen más lluvias para la región capital en las próximas horas, pero no mencionó ningún plan para evitar incidentes. “Entró a Caracas una vaguada, y este jueves seguirá lloviendo. Estamos en el fenómeno de ‘La Niña’, este ciclo de lluvia se va a pegar con el del año 2022, y el ciclo de sequía por el verano no va a suceder. La vaguada es una conspiración internacional (ríe). (…) Debemos seguir trabajando en satisfacer las necesidades del país. La calidad interna del sector industrial y productivo de la economía venezolana da para pensar en la exportación. Feliz noche, felices lluvias”.