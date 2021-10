México | Tiempos de fotografía | Capital México

El Pico del Pollo |

Por: Alfredo Albíter Sánchez

El eterno líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez Sánchez, nos heredaría una frase -dicen no es de su autoría- que la mayoría de los y las presidentas municipales electas nos la han entregado “recargada”, sin querer queriendo.

“El que se mueve, no sale en la foto”, así es, faltan dos meses para asumir los nuevos encargos y nadie -eso dicen- está seguro de ser director general, director, jefe de Departamento o integrante del círculo rojo de quienes serán los “mandamás” en los 125 ayuntamientos…

De norte a sur, de oriente a poniente, se escucha la misma versión; no, mi querido alado, al momento no me han dicho nada, no sé si voy o no. La o él no han definido quiénes estarán, según por dos razones. Para tener a todos quietos y que no se hagan compromisos.

La otra, para que no hagan “amarres” y se inicie con “lastres” que cumplir, luego entonces “el que se mueve, no sale en la foto”.

La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen que entre la colonia Independencia y la Celanese se ha formado un rectángulo en donde los atracos, agresiones y robos son el pan de cada día. Esta situación prendió las alarmas en los vecinos de ambas zonas, pues no pocos hablan de hechos en donde se involucra a personas cuya mala suerte sólo fue estar en el momento y lugar equivocados…

Cuentan pues, la semana pasada una persona que se encontraba en un restaurante -obvio en el interior- fue lesionada por una bala perdida y es el momento que nadie explica cómo, de dónde y quién disparó. Por fortuna, quien recibió el impacto de bala se ha reportado como fuera de peligro, sin embargo, esto sólo es la muestra de la actuación de delincuentes que roban y asaltan sin el menor remordimiento o ansias de ser detenidos por la policía…

Como es de imaginarse, denuncias y quejas existen al por mayor, pero parecen no ser suficientes para las autoridades municipales, pues no se observan patrullas o elementos haciendo trabajos de inteligencia, de contención o de disuasión…

En el semáforo de Alfredo del Mazo y el antiguo camino a San Lorenzo, aseguran plumíferos, durante el último mes, a más de dos personas las han despojado de sus vehículos y nada pasa, pues los “ratas” siguen actuando con impunidad…

Otros plumíferos en el hilo aseguran, a como van las cosas, la administración de Raymundo Martínez Carbajal en Toluca, recibirá una Avenida José María Morelos “vintage”, aunque en una de esas la volvemos a ver como camino empedrado…No exageramos jefe alado amarillo, si decimos que desde Juárez hasta el edificio de la Fiscalía de Justicia, el estado de la carpeta asfáltica es lamentable, tanto o más que la administración actual…

Ramón Gutiérrez, titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas saldrá raspado con este tema. Como decía el divo de Juárez, “pero qué necesidad”…

Por hoy, cierro pico. Shalom.

