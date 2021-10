Karol Sevilla negó tener una enfermedad cardíaca después de que en una entrevista se malinterpretara el motivo por el que había sido hospitalizada el pasado mes de julio. La también actriz utilizó su cuenta de Instagram para pedir a los medios de comunicación ya no difundir la noticia, así como de manera sarcástica cantó para definir cuál era su estado de salud real.

“Oigan estoy viendo notas de que están diciendo que tengo una enfermedad cardíaca; ¡Que no tengo nada!”, comenzó a cantar: “No me voy a enfermar todavía y no me voy a morir, mi corazón esta bien chido y bombea padrísimo. ¡Buen día!”, mencionó la cantante.

La intérprete de Nadie Te Entiende había compartido en días pasados el diagnóstico que le dieron en el hospital en julio. “Me dijeron que tengo arritmia sinusal, que tiene que ver con mi corazón, porque a veces se acelera demasiado y es lo que me provoca los desmayos y a veces mi corazón va muy lento y no bombea lo que normalmente debería”, compartió.

La cantante aprovechó su red social, que cuenta con más de 13 millones de seguidores, para pedirle a los medios de comunicación y detractores de la también actriz que dejen de “jugar” y “engañar a la gente” con temas de su salud:

“Please ya, no engañen a la gente con eso de que estoy mal del corazón y sobre todo que jueguen con un tema de la salud que es algo súper grave, cuando en realidad estoy bien. Digo yo sé que pueden ser los títulos para que vendan una nota pero no está chido jugar con la salud de una persona”, agregó.

Karol Sevilla había revelado algunos padecimientos que sufrió antes de llegar al hospital, motivo por el cual ella cree que los medios ahora están asegurando que tiene problemas cardíacos: “Tenían que ver con el estrés, porque no me alimentaba en mis horarios además de que no me alimentaba bien, entonces desde que pasó esto acudí con un entrenador, empecé a comer mejor, también comencé a darme mis tiempos, a relajarme más y a tratar de evitar el estrés y aprendí a que es el momento de entender de que si mi cuerpo me da una señal tengo que hacerle caso y como no lo hice, tuve una consecuencia”.

La intérprete de Tus Besos, Pase Lo Que Pase o Desde Hoy continuó bromeando sobre la situación al grado de mencionar que cualquiera que tenga dudas sobre su estado de salud puede ir con su cardiólogo y aclararlas. A su vez también bromeó con su mamá preguntándole cómo estaba “su corazón” mientras se le observaba maquillándose.

“A ver, no tengo nada en el corazón, está perfecto. Si ustedes quieren hablar con mi cardiólogo para que les diga que no estoy mal… Por favor ya dejen de subir eso mejor digan que Pase Lo Que Pase va bien chido”, comentó entre risas para después con un grito convocar a su mamá a responder en sus historias: “Ama’, ¿verdad que mi corazón está bien?”, a lo que respondió su madre “Muy bien”, finalizó la cantante.

Recientemente Karol Sevilla habló de su relación con el también cantante y actor Emilio Osorio, donde mencionó que además de llevar una relación muy estable y respetuosa el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio le ha ayudado a respetarse más como mujer:

“Es un divino, él es muy buena persona conmigo, me hace sentir muy bien y creo que vino a mi vida a darme mucha confianza, seguridad y cómo darme mi lugar como mujer, es un gran chavo”, comentó. INFOBAE

