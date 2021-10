PJ, AD y UNT aprueban informe que encubre corrupción en Monómeros: F16-J

El Bloque Parlamentario 16 de Julio (F16J) denunció este miércoles la aprobación de un informe que “pretendería encubrir los hechos de corrupción” en Monómeros. El informe fue aprobada por la Comisión especial de la AN/2015 designada el pasado 12 de octubre con los votos favorables de PJ, AD y UNT.

En un audio publicado en la página web de Vente Venezuela se oye el momento en que se aprueba el informe y luego la intervención de José Luis Pirela, miembro de la Fracción, votando en contra.

“Por favor hacerlo con la señal de costumbre. Perfecto, con tres votos contando el del diputado José Hernández (UNT); el del diputado Yorman Barillas (AD) y mi voto, Bibiana Lucas (PJ), siendo mayoría en la comisión queda aprobado el informe. Tiene la palabra el diputado José Luis Pirela”.

“Esta es una sesión atropellada y atropellante del ejercicio parlamentario. Votar un informe de la significación que tiene sobre un activo de la República es un acto absolutamente condenable, arbitrario, antidemocrático y de fines inconfesables.

(…) Esta comisión tiene totalmente desvirtuados sus propósitos. Es muy lamentable que el país vaya a recibir un informe de esta pobreza, que no es capaz ni siquiera de establecer un juicio sobre el objetivo central de la comisión, que es responsabilidad de la Junta Directiva en sus actuaciones.

(…)¿Dónde queda, ciudadana presidente, su planteamiento sobre no seguir haciendo los mismos errores de Monómeros? ¿Dónde queda su planteamiento sobre la reestructuración, que no aparece tampoco en el informe? ¿Dónde quedó el concurso de credenciales para que los políticos no sigan imponiendo directivos de la empresa? Todo eso fue borrado de un plumazo en este Frankenstein que llaman informen. Siento que el país está burlado con estos resultados y siento que esto tiene otras intenciones mucho más profundas en lo político, que están relacionadas con el futuro inmediato y con el futuro mediato de Venezuela”.

VP no aprobó el informe

De acuerdo al periodista de investigación de Armando.Info, Ewald Scharfenberg, Voluntad Popular no habría aprobado dicho informe. “Me cuentan que el informe de la comisión de investigación de la Asamblea Nacional sobre Monómeros encontró evidencias de irregularidades en la gestión de esa empresa de Pdvsa en Colombia. Los partidos del G4 lo aprobaron, con la excepción de Voluntad Popular”.

Hasta ahora en la cuenta Twitter del Centro de Comunicación Nacional, ni de la Asamblea Nacional 2015, ni la de Juan Guaidó, han publicado nada en torno a esto.

Previamente se conocía que Bibiana Lucas (PJ), quien es integrante de la Comisión de la “Asamblea Nacional legítima que acudió a Colombia para investigar la situación actual de la empresa Monómeros, solicitó a nombre de la comisión y los parlamentarios que la integran, una sesión extraordinaria de la AN, este 28 de octubre para presentar el informe”.extraordinaria de la AN, este 28 de octubre para presentar el informe”.

Fracción 16J vota en contra de informe que pretende encubrir corrupción en Monómeros (+Audio) https://t.co/6DpngTFnfS pic.twitter.com/1zJfve5V4w — Bloque Parlamentario 16 de Julio (@fraccionAN16J) October 28, 2021