Warner Channel presenta la cuarta temporada de Legacies

Legacies llega a Warner Channel con su cuarta temporada a partir del próximo miércoles 3 de noviembre, a la medianoche, con nuevos episodios cada semana.

En esta nueva temporada seguiremos disfrutando del drama que nace y se desarrolla en The Salvatore School, lugar donde la próxima generación de seres sobrenaturales se educa para maximizar sus potencialidades y convertirlos en héroes.

You Have to Pick One This Time es el nombre del primer episodio de esta nueva temporada donde Hope y el escuadrón idean un arriesgado plan para rescatar a Landon, ya que Malivore se ha apoderado de su cuerpo; mientras que una cita improvisada con Finch trae a colación un tema del que Josie no está preparada para hablar.

La vida de estos jóvenes seguirá llena de complicaciones cuando solo se trata de crecer y lidiar con el amor, pero cuando además se agregan algunas condiciones sobrehumanas como ser bruja, vampiro u hombre lobo todo puede transformarse en algo más agitado.

