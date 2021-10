▷ Rafael Simón Jiménez: Oposición fraccionada no tiene oportunidad de ganar las elecciones #30Oct

Esta oposición dividida, fraccionada, atomizada, no tiene oportunidad de ganar las elecciones del próximo 21 de noviembre. Tal es la advertencia del doctor Rafael Simón Jiménez, exvicepresidente de la Asamblea Nacional y ex rector del Consejo Nacional Electoral, en declaraciones para Elimpulso.com en el curso de las cuales formuló duras críticas a la dirigencia política.

Con varios candidatos a las gobernaciones y alcaldías no tiene la menor oportunidad, remachó, a menos que eso se corrija antes de la mencionada fecha de los venideros comicios.

Expuso que el liderazgo fundamental, que tradicionalmente arropaba al G-4 (AD, Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular) y alrededor de Juan Guaidó, había llamado a abstenerse. Pero, ahora invitan a votar, sin embargo, no le dan a la gente las razones.

Además, algunos de ellos tienen duda, comentó «El propio Guaidó no se ha pronunciado públicamente diciendo que va a votar. Leopoldo López, que es algo así como el dueño del circo, ha dicho en Madrid, España, donde vive su exilio dorado, que si estuviera en Venezuela, no votaría. Al mismo tiempo, deciden concurrir a las elecciones y se ven que están divididos, discriminan y lanzan candidatos paralelos en todos los estados y, por supuesto, en los municipios, lo que hace muy difícil que puedan ganar».

Yo pienso, dijo el doctor Jiménez, que después del 21 de noviembre vendrá la recomposición absoluta del país y del liderazgo opositor.

Afirmó que los principales dirigentes de los partidos tienen cerradas las puertas y están en los cargos porque no han sido ratificados en elecciones internas.

«Ellos critican al régimen porque tiene más de veinte años en el gobierno, porque efectivamente así es, pero no hacen nada distinto internamente. Henry Ramos Allup lleva más de treinta años al frente de AD, o sea mucho más tiempo que el chavismo y se ha hecho inamovible: lo mismo pasa con Julio Borges, que se encuentra apoltronado desde el nacimiento de Primero Justicia y no deja que nadie lo pueda sustituir; Manuel Rosales es un caudillo adeco al estilo decimonónico, que no hay manera de sacarlo; y en el caso de Leopoldo López, es peor, porque él es el dueño del partido y además hay que estar en la buena con su papá, con su mamá y con Lilia Tintori. Como son partidos personalistas, caudillistas, es porque ya la gente no cree en ellos», manifestó el también profesional del Derecho, historiador y analista político.

Estima que luego de estas elecciones van a surgir nuevos dirigentes entre los gobernadores y alcaldes que logren resultar electos en tan difíciles circunstancias.