el panorama que desanima a venezolanos en Argentina

La economía de Argentina a lo largo de los años se ha presentado como “inestable”. Épocas muy buenas, pero otros momentos donde los bolsillos de sus habitantes se han visto afectados considerablemente, como en la actualidad.

Para nadie es secreto que la pandemia hizo de las suyas. Causó estragos en los comercios del territorio argentino. La actividad económica quedó prácticamente paralizada desde marzo de 2020, y fue hace algunos meses que empezó a reactivarse.

Pero cuando una esperanza daba esa sensación de “respiro”, el fin de la pandemia podría estar cerca. Las preocupaciones se centraron en: alza del dólar, un control de precios que podría llevar a la escasez de algunos productos y la inflación que empieza a hacer de las suyas.

¿Quién vive con un solo sueldo en Argentina?

En septiembre de 2021 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, anunció un aumento en el salario mínimo; quedando este en 33 mil pesos argentinos, lo que equivale a unos 170 dólares americanos, de acuerdo a la tasa del dólar blue en el país.

Pero la gran pregunta es, ¿se puede vivir hoy en Argentina con un salario mínimo? Y aunque la respuesta va a depender mucho de las necesidades y gastos de cada persona. Lo que sí es evidente que para alguien que deba pagar alquiler, servicios, alimentos para un mes, pasajes y ayudar a su familia, con un sueldo mínimo es casi misión imposible.

“Trabajo doce horas en la cocina de un bar y la verdad no es suficiente lo que gano para poder mantenerme. En las pocas horas libres que tengo hago delivery en bici para completar dinero y cubrir todos mis gastos, pero este año todo se ha hecho mucho más difícil”, confesó a Todos Ahora un joven venezolano que llegó a Buenos Aires en 2019.

70% de los jóvenes argentinos quieren irse según estudio

De acuerdo con el Centro de Inv. Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa y Voices, más de la mitad de los argentinos preferiría vivir en otro país y con los jóvenes de 16 a 24 años la cifra trepa al 70%. Entre las razones estarían: el clima social que es preocupante, el avance de la pandemia, el agravamiento de la pobreza y la escasa perspectiva de progreso.

Y es que para muchos jóvenes que residen en el país, argentinos y extranjeros; se ha hecho frustrante en los últimos tiempos sentir que trabajan para cubrir los gastos diarios, más no para aportar a su futuro. Entre lo complicado de conseguir empleo y el no poder vivir de un solo salario, son muchos los desesperanzados con seguir intentándolo en la tierra del tango.

Victor Sosa, joven de 25 años de edad, confiesa que a pesar del esfuerzo y el arduo trabajo cuesta mucho obtener las cosas y lograr una estabilidad, siendo este su principal deseo. “No importa cuánto trabajes, parece no ser suficiente para comprarte tus cosas, no endeudarte y poder apostar a un futuro”. Al consultarle si tiene planes de emigrar, contó que de no ver un cambio en el país, su mirada está puesta en Europa.

Los últimos datos publicados por la ONU en 2019 indican que un millón de argentinos vive hoy en el exterior, es el 2,27% de la población del país, la mayoría en España, Estados Unidos, Italia, Chile y Paraguay.

Controles de precios y el miedo por una posible escasez

Los controles de precio, a lo largo de la historia argentina, han sido una práctica recurrente. El gobierno de Alberto Fernández no se quedó atrás, y anunció el 19 de octubre, el congelamiento en los precios de alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza hasta el 7 de enero de 2022. Un total de 1432 productos mantendrán su precio y además, se promovió el control por funcionarios del Estado en hiper y supermercados para verificar su cumplimiento.

Una medida tomada en medio de un panorama económico que alarma a todos los sectores, pero que también coincide con las próximas elecciones a disputarse el 14 de noviembre.

Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) auguró que la herramienta para evitar el alza de los precios está condenada al fracaso. «Es una medida muy negativa». Mientras que, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) pronosticó un inminente desabastecimiento de los productos esenciales.

Los pronósticos son muy desalentadores, sobre todo para los venezolanos que dejaron su país huyendo de una crisis y hoy sienten una especie de “dejá vu”. Hay quienes se niegan a volver a empezar de cero en otro destino, pero hay muchos otros que están pensando en la posibilidad de tomar un avión y salir de Latinoamérica.

