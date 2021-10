Fue golpeada brutalmente y abandonada en la calle por hombre que conoció en línea

Una mujer de 36 años fue golpeada brutalmente luego de una cita con un hombre que conoció en línea, además fue abandonada en la calle tras de ser arrastrada desde un automóvil.

La víctima, que pidió permanecer en el anonimato, fue al hospital con graves heridas en la cara luego de ser golpeada repetidamente en Salford, que pertenece al área de Gran Mánchester, según reseñó el Daily Star.

Desde entonces ha criticado a la policía de Gran Mánchester (GMP, por sus siglas en inglés) y está «consternada» porque no han tomado medidas seis semanas después, a pesar de que les dio el nombre y los detalles del sospechoso.

DEMORAS EN LA INVESTIGACIÓN A PESAR DE HABER SIDO GOLPEADA BRUTALMENTE

Un jefe de GMP ahora se disculpó por las demoras en la investigación del caso y dijo que un oficial superior se pondría en contacto con la víctima después de que ella presentara una denuncia formal.

Al describir la noche del 17 de septiembre, la víctima dijo: “La noche estuvo bien. Tomé unos tragos y él tomó un par».

«Salimos del lugar y nos fuimos caminando hacia su auto. Dijo que no podía encontrarlo. Debemos haber pasado 15 minutos buscándolo. Lo intenté un poco y le dije: ‘¿Cómo no sabes dónde has puesto tu coche?», agregó.

Cuando finalmente encontraron el automóvil, la víctima dice que después de un corto viaje en automóvil se volvió agresivo y le dijo que saliera.

«Detuvo el auto y estaba tratando de agarrarme de las piernas. Luego me agarró del pelo. Salí del auto y dije: ‘¿Qué diablos crees que estás haciendo?'», contó la víctima.

Más tarde, un amigo le dijo que el mismo hombre había estado en línea charlando con otra mujer.

La víctima fue a la casa de sus padres en Yorkshire para recuperarse y, en consecuencia, dio su declaración inicial a la policía de South Yorkshire.

«Más tarde verifiqué y descubrí que GMP había recibido esa denuncia telefónica el 23 de septiembre. Desde entonces no ha pasado nada (…) Fue devastador. Estaba dispuesta a dejarlo pasar al final porque estaba enferma y cansada de que la policía no hiciera nada. Perdí toda la fe en ellos», alegó la mujer.

LEA TAMBIÉN: EN NUEVA JERSEY | MATÓ A SU ABUELO CON UN HACHA «PORQUE DIOS SE LO PIDIÓ»