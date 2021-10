Iván Duque entregó los primeros Permisos por Protección Temporal a niños venezolanos

El presidente de Colombia, Iván Duque hizo entrega este sábado 30 de octubre de los primeros Permisos por Protección Temporal a niños migrantes venezolanos. Duque recalcó que con cada uno de los que recibe el Estatuto, es un menor de edad que empieza a ser visible.

«Es un niño que va a entrar al sistema educativo, es un niño que va a acceder al sistema de salud, es un niño que junto a sus padres, va a poder conseguir el crédito para una vivienda, una beca. Que van a poder sus padres trabajar y esta es la mejor manera de demostrarle al mundo que la Gran Colombia existe, la que está unida con los corazones y los sentimientos», puntualizó.

Duque expresó que ya están registrados cerca de 1,4 millones de ciudadanos para recibir los beneficios del Estatuto Temporal de Protección.

VENEZOLANOS CON EPT PODRÁN VACUNARSE A PARTIR DEL 10 DE NOVIEMBRE

Durante sus declaraciones en una rueda de prensa, prosiguió con el anuncio de que a partir del 10 de noviembre, los inscritos entrarán en los ciclos de vacunación en Colombia. Manifestó que antes que termine el 2021, tienen como meta hacer entrega de un millón de tarjetas más.

«Ya tenemos cerca de 1,4 millones de migrantes que tienen el registro biométrico que han cumplido con el ciclo que llamamos que es el de color amarillo, que es el del registro en línea; y estamos con la meta, queridos amigos de Migración de entregar un millón de tarjetas antes que termine este año», dijo Duque.

LAS 3 FASES DEL PROCESO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN EXPLICADAS POR MIGRACIÓN COLOMBIA

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinoza, se pronunció en el mes de mayo, a propósito del inicio de la implementación de la primera fase del Estatuto Temporal de Protección (ETP) en el país vecino.

«Inicia un gran sueño que es positivo para el pueblo venezolano, para el pueblo colombiano y que es sin duda alguna un acto de humanidad, un acto que nos permite integrar familias, un acto que nos permite proteger», comenzó diciendo en una transmisión a través de las redes sociales.

Espinoza resaltó que tanto ciudadanos colombianos como venezolanos les «corresponde construir una mejor nación»; por lo que instó a la población decirle no a la xenofobia y «no a la generalización, no a la estigmatización y eso no tiene nada que ver con nacionalidades».

“En le tercera fase, van a lograr un documento de identificación, son documentos que dignifican, son la llave de entrada para poder lograr inclusión financiera, para poder hacer parte del sistema de salud, para acceder a educación, a la titulación, etc.”: @JuanFEspinosaP pic.twitter.com/T4UGoRq50a — Migración Colombia (@MigracionCol) May 5, 2021