Los observadores internacionales son independientes en sus funciones

El rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, indicó este viernes 29 de octubre que los observadores de la misión internacional de la Unión Europea -cuyos integrantes llegaron el jueves a Venezuela-, son «independientes en el desarrollo de sus funciones».

Esto, en respuesta al periodista y experto en cobertura electoral, Eugenio Martínez, quien cuestionó a Márquez en sus más recientes declaraciones sobre que el CNE «es el único árbitro, mientras que la observación internacional no lo es. No puede decir ‘eso está mal hecho’, sino presentar informes»

«Me sorprenden las declaraciones del rector Márquez sobre el tema de la observación internacional. Me gustaría pensar que es un problema de no saberse explicar y no una visión que justifica limitar la independencia de los observadores», escribió Martínez en su cuenta en Twitter.

Martínez agregó que de acuerdo al convenio administrativo firmado entre el CNE y la UE, los miembros de la MOE-UE podrían comunicar de manera preliminar las «observaciones puntuales que consideren oportunas sobre el respeto a los indicadores de integridad electoral» antes de las presentaciones respectivas de sus informes.

Márquez escribió que los de la misión pueden «recorrer el país, reunirse con quién decidan y dar declaraciones a través de su vocería, siempre que éstas no representen interferencia en el proceso» y que con respecto a informe final el CNE «no tiene atribución para corregirlo».