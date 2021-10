Review: Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Life is Strange: True Colors y The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Estos son los mejores videojuegos que sin importar qué consola sea tu favorita o qué género prefieras te reseñamos, así que si eres fanático de la tecnología tenemos para todos los gustos y así puedas hacer una buena elección. Esta semana presentamos: Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Life is Strange: True Colors y The Dark Pictures Anthology: House of Ashes.

Guardians of the Galaxy

Se trata de un juego de acción y aventura protagonizado por unos de los superhéroes más carismáticos de Marvel y que se ha convertido en una grata sorpresa que pone como ejemplo cómo deberían ser los títulos estelarizados por los personajes de los cómics.

Uno de los principales aciertos es la historia, llena de diálogos que van de lo cómico a lo serio y que te hacen seguirlos de principio a fin, pero donde sigue dando sorpresas es en el buen control que los desarrolladores implementaron, pues las batallas son dinámicas y casi siempre tienen algo que ofrecer, sobre todo a la hora de enfrentarnos a ciertos enemigos, hecho que le da un toque de estrategia debido a la forma en que los debemos derrotar.

En cuanto a la música, los efectos de sonido y los gráficos, también cumple muy bien, por lo que si eres fan de estos superhéroes, pero las malas experiencias que has tenido con otras franquicias te hacen pensar antes de ponerle las manos encima, definitivamente le tienes que dar una oportunidad pues estamos ante uno de los juegos mejor logrados inspirados en los juegos de Marvel, algo que sin duda debe marcar un antes y después. Le damos un 8.5 de 10. Guardians of the Galaxy está disponible en todas las consolas.

Life is Strange: True Colors

Se trata de una historia gráfica donde no es necesario haber jugado ninguna otra entrega para entenderle a su historia o personajes aunque sí existen referencias a las entregas pasadas.

La historia se ambienta en el pueblo ficticio de Haven Springs donde después de una tragedia que ocurre en el primer capítulo, el protagonista y sus amigos deberán hacer equipo para investigar un caso de corrupción.

Como ocurre en este tipo de juegos, las decisiones que tomes van influyendo en la historia que aunque toma un rato en arrancar y tiene muchos estereotipos, te podemos decir que vale la pena cada minuto que pasas viendo cómo se desarrolla cada hecho.

Sin duda es un juego muy bien logrado para los que buscan una historia diferente pero no por ello menos interesante. Eso sí, si estás en búsqueda de acción, este no es el lugar en donde lo encontrarás, pero que no te espante, eso no le resta que sea brillante y muy bien ejecutado. Le damos un 8.5 de 10, está disponible en Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 y PC.

Riders Republic

Se trata de un juego de deportes extremos online cuya principal innovación es que lo podrás disfrutar en un inmenso mundo abierto.

Ya que es un título multiplataforma permite hasta a 50 jugadores en una misma carrera, por ejemplo, los eventos “Mass Race” permiten esta cantidad de gamers y hay una carrera cada 30 minutos, a la cual para entrar solo hay que registrarse.

Eso sí, no olvida a quienes nos gusta eso de disfrutar los juegos en solitario, pues también hay una opción para que podamos hacerlo a nuestro ritmo y evitar a gamers que siempre ganan, si es que no te gusta perder.

Otra cosa que nos encanta, es que no necesitas desembolsar más dinero del que hayas pagado para obtener mejoras, los extras pueden ser adquiridos con las monedas virtuales que ganas dependiendo tu habilidad.

Gráficamente es un deleite, con buenos efectos de sonido y música a fin a lo que el juego ofrece. Quizá el único detalle que le vemos es que los escenarios son demasiado grandes y a veces te puedes perder en ellos sin saber qué hacer, pero de ahí en fuera es un gran juego que sin llegar a ser un simulador, respeta muy bien las físicas de lo que se vive en los deportes extremos. Le damos un 8.5 de 10, está disponible en Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 y PC.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Es un juego de aventura gráfica con toques horror de supervivencia cuya trama se desarrolla en la Guerra de los Aliados contra Irak a principios de este milenio por lo que nuestra misión será buscar las armas químicas de Sadam Hussein.

Partiendo de esta primicia, lo que tenemos que hacer es evitar que nuestros soldados mueran, algo que dependerá de las decisiones que tomemos y de nuestros reflejos en cinemáticas que nos piden reaccionar rápido.

Gráficamente luce espectacular, tanto los escenarios como los personajes están muy bien detallados, aunque quizá sea porque estamos ante un juego lineal en el que no hay mucha libertad. Pero si eres fan de estas historias, no dudes que es una muy buena opción sobre todo porque no necesitas haber jugado los títulos anteriores para entenderlo. Le damos un 8 de 10, está disponible en Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 y PC.

