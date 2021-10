Colombia ¡No hay seguridad! Presentadora de noticias fue agredida tras tomar un taxi en Bogotá

A través de sus redes sociales, la presentadora de noticias de City TV, Gabriela Cárdenas, denunció haber sido brutalmente agredida por un taxista y su cómplice en Bogotá.

A través de su cuenta de Twitter, la presentadora relató que tras no poder pedir un taxi por una aplicación, decidió tomar uno en la calle, pese a que tenía un mal presentimiento.

«Sentí que algo podía salir mal, pero no hice caso», aseguró, y añadió: «El taxista era un muchacho de unos 23 años, le subió a la música y comenzó la carrera. Yo comencé a seguir por google maps todo el camino y de repente el empezó a meterse por otras calles y ahí se me hizo raro», dijo Gabriela.

Estando a cinco minutos de llegar a su casa, la joven se percató que su vida estaba corriendo peligro. «El joven frena y se gira y me dice cierra bien la puerta (en ese instante confirmé que mi intuición no me estaba mintiendo), a lo que yo me volteo otro hombre que estaba esperándolo en la calle se intenta subir al taxi», relató.

Los minutos siguientes fueron una total pesadilla para la presentadora, sin embargo, sacó fuerzas y evitó que el ataque terminara en un desenlace fatal.

«Mientras el hombre me intenta poner la mano en la boca para callarme yo saqué toda mi fuerza del mundo, lo empujaba y gritaba AUXILIO, AUXILIO, pero nadie salía. Como vio que no pudo meterme al carro de nuevo, me tiró al piso y arrancó junto con el muchacho que conducía», señaló Gabriela Cárdenas.

Finalmente, tras contar su experiencia, Gabriela hizo una profunda reflexión. «Lección aprendida… pero es increíble que UNA PERSONA NO PUEDA TOMAR UN SERVICIO SIN ESPERAR LO PEOR. Yo no sé qué querían hacerme, si violarme o robarme después, lo único que agradezco es estar sana y salva. ¡Cuídense por favor!».

Así relató la presentadora su experiencia

#inseguridad Nunca tomo un taxi en la calle, siempre lo hago por aplicación… PERO HOY COMETÍ EL PEOR ERROR DEL MUNDO. Me subí a un taxi en la zona T porque llevaba casi media hora pidiendo uno y ninguno llegaba y ya me quería ir. Sentí que algo podía salir mal pero no hice caso pic.twitter.com/tI30Hsf5gQ — GABRIELA CÁRDENAS (@agabbycardenas) October 31, 2021

Por: 30 Minutos

Autor: Juliana Montoya

Fecha de publicación: 2021-10-31 13:05:15

