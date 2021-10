Ex vicepresidente de Colombia: @Hcapriles es el caballo de troya de Maduro

El exvicepresidente de Colombia dijo en entrevista con PanAm Post que la democracia en la región está viviendo un momento muy difícil y, ante la distracción de Washington, «Biden puede ser el presidente que pierda la democracia en América Latina”

LA ENTREVISTA COMPLETA AQUI

¿A qué juega Henrique Capriles?

También saca a relucir el nombre de un dirigente de este partido que se lleva la peor parte: el excandidato presidencial Henrique Capriles. El hombre de confianza de Álvaro Uribe asegura que de acuerdo con una investigación que ha venido realizando, “hay dos personas que están entregando decenas de millones de dólares a candidatos de la oposición para que se presenten a las elecciones” y Capriles es un operador de estas personas (cuyos nombres no revela). “Ahí Capriles juega un papel fundamental. Capriles es un caballo de Troya de Maduro, brutal”.

Sin vacilaciones afirma que el exgobernador del estado Miranda –quien ha llamado públicamente a participar en la farsa electoral del 21 de noviembre– “no está jugando a la recuperación democrática de Venezuela. Está jugando a mantener la estabilidad del régimen mafioso de Maduro y sus compinches”. Y no es la primera persona que hace una afirmación de este tipo contra Capriles. La coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, ha dicho que “Capriles no es oposición”, y en una reciente entrevista con PanAm Post le envió un mensaje claro: “Por ahí no es y tú lo sabes”.

Francisco Santos sostiene que a la izquierda populista se debe combatir de frente. Por ello su preocupación ante la “cohabitación” que existe en Venezuela entre el régimen de Maduro y algunos sectores de la oposición. Una inquietud que crece en la medida que se acercan las elecciones presidenciales en Colombia con Petro hasta el momento como favorito en las encuestas y una triangulación extra continental que mueve sus fichas para favorecerlo.