Jada Pinkett reveló detalles íntimos de su vida con Will Smith

El matrimonio de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith es uno de los más sólidos en el mundo del espectáculo, por lo que no es de sorprender que revelen detalles íntimos de su relación.

En un reciente episodio del programa ‘The Red Table’, Jada Pinkett reveló que su secreto para tener una vida sexu4l plena y saludable con su esposo, es la comunicación y la sinceridad a la hora de decir que les gusta y que no.

“Dime lo que quieres y, además, sé que tengo que ser responsable de hacer lo mismo… realmente lo intento. Es incómodo, pero es profundamente saludable, y pienso en el sex0 porque es algo de lo que hablamos y hay mucha fantasía a su alrededor”, explicó.

La actriz señala que aunque pueda ser incomodo describir a detalle las intimidades de ambos, es indispensable dejar las cosas en claro, ya que la otra persona no es adivina. Por su parte, Jada se asegura de no ocultarle nada a Will.

“Es difícil. Lo que Will y yo hablamos mucho es el viaje. Empezamos en esto a una edad muy temprana, ya sabes, 22 años. Es por eso que la parte de la responsabilidad realmente golpeó porque creo que esperas que tu pareja sepa lo que necesitas especialmente cuando se trata de sexo”, expresó Jada.

