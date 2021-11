la juventud en un dilema frente a la legalización

En el mundo, uno de cada cuatro embarazos termina en aborto. En el caso de Venezuela -sin estadísticas oficiales- se estima que, por cuatro partos en hospitales públicos, se atiende un aborto clandestino. Tal situación, supone 15 abortos al día, según cifras publicadas en 2019 por la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa (Avesa), según información recogida por Voz de América.

En la actualidad, al menos 58 países del mundo dieron un paso adelante en la legalización del aborto. Mientras, 134 lo autorizan, si corre riesgo la vida de la mujer; en esta cifra entra Venezuela. Solo cinco lo prohíben absolutamente.

De la última cifra, tres están en Latinoamérica: El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. El resto, son El Vaticano y Malta. Estos, con una influencia casi absoluta del catolicismo.

Aborto en Venezuela: la juventud frente a la legalización

Para la juventud esto es un tema que sigue estando en debate, pues el hecho de estar de acuerdo o no con la legalización, en medio de la crisis que sigue evidente en el país, se traduce en una situación temeraria.

“Traer una vida al mundo es mucha responsabilidad, tanto emocional como económica. Si la persona no se siente preparada, puede decidir si traerlo al mundo o no”, consideró Scarlet Medina, una joven en la ciudad de Caracas que sí está de acuerdo con la práctica del aborto.

A su juicio, la población venezolana no está educada sexualmente. Destacó que la tasa de embazado en adolescentes es alta, aparte de un tema de machismo. “La mujer es la que siempre se tiene que cuidar, el hombre no suele tomar esa responsabilidad, cuando el compromiso es de ambos”.

Por su parte, Dylan Bejar manifestó desde el estado Táchira estar de acuerdo con la práctica de un aborto de manera segura. “Quedar embarazada en condiciones que no son los mejores, traería problemas tanto a la criatura como a la mujer. Ahora si tuviese acceso a un aborto seguro, la ayudaría (…) Todo es riesgoso si se hace por medios ilegales”.

Apuntó que, en este sentido todo tiene que ser deseado. “En caso de que no sea deseado, vas a tener a alguien que no estuviste seguro de tener”.

Aborto ilegal con grandes consecuencias

La legalización del aborto en Venezuela “debe ser una opción para todas las mujeres, especialmente en el proceso de planificar a su familia más adelante”. Opinó desde Nueva Esparta Yolenny Garcia, quien añadió que para esto hay que estar preparada en asumir el rol de madre.

“Este es un tema de interés y pienso que deben hablarle de los métodos a las mujeres que no desean tener hijos”. Señaló que la idea de practicar el aborto de manera ilegal, significa correr graves riesgos incluso de muerte y más al momento de emplearse en lugares clandestinos.

En el estado Carabobo, los jóvenes Maury Soublette y Alejandro Brito, coinciden que la legalización del aborto es un tema de interés en el país, especialmente en la juventud. Además, señalaron que la población carece de un amplio conocimiento en cuanto a la educación sexual.

Para Maury, la penalización del aborto contribuye a un atentado a sus derechos sexuales y reproductivos en mujeres, jóvenes y niñas en todo el país. “Las entidades nacionales deberían estar al tanto de las cifras en cuanto a la mortalidad materna y la crisis hospitalaria”. Enfatizó, que la práctica del aborto “es riesgoso cuando se realiza en la clandestinidad donde las cifras de la mayoría de estos abortos son bajo esta modalidad”.

Apunto a que más allá de la falta de educación sexual y la asequibilidad de los métodos anticonceptivos, “el riesgo del aborto está más ligado hacia la falta de políticas públicas en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, además de la situación de los hospitales”.

Otra parte rechaza la legalización del aborto en Venezuela

Entre los encuestados en diversos estados del país por parte de Todos Ahora, también se logró conocer otras visiones sobre el tema. Tal es el caso de Stefanny Medina quien cree que existen otros tipos de acciones.

“La concientización, educación e incluso la prevención le evitaría a una mujer el proceso tan invasivo que puede ser el aborto para ella. Hay otras opciones preventivas”, dijo.

Notó como evidente la falta de educación sexual, incluso en los más jóvenes. “Hace falta muchísima educación y no solamente que esté enfocada en la mujer, sino en los hombres. La educación sexual debe ser en conjunto a nivel de planificación familiar o prevención en general”.

Winder Zambrano también se negó a la legalización del tema porque “es injusto”. “Hay muchas posibilidades de prevenir un aborto. Aunque la juventud pocas veces piensa en prevenirlo (…) Cuídense antes de que suceda el embarazo”.

Decisiones personales divididas

En el caso de la joven Ruth Meyerowitz en el estado Bolívar, su decisión se encuentra dividida. “Desde la parte de los derechos humanos, lo más factible es que sí se debería legalizar el aborto. Más que todo existan vías seguras para las mujeres en la realización de esta práctica. Pero desde el punto de vista personal y desde mi creencia, no debería ser. Pues convendrían dárseles vías más seguras a las mujeres para tener partos seguros”.

Consideró que tanto los padres como las escuelas deberían reforzar la educación sexual. “Actualmente las conversaciones están más ligadas a cómo las mujeres deciden sobre su cuerpo, creen que el aborto es la solución para todo. Pero esto no es así, deberían guiarse también no solo por métodos anticonceptivos, sino en las ayudas psicológicas para conocer qué es lo que realmente quieren”.

Razonó que en estos momentos el tema del aborto no es un tema de interés en la población venezolana. “El aborto en Venezuela en la actualidad no es un tema de interés, después de todo es la comida, la educación, la delincuencia. Aunque por tema mundial, supongo que se está haciendo de interés, pero no es lo significativo. Ahorita lo importante es sobrevivir y conseguir comida”.