Le impiden la entrada a una discoteca por su color de piel y desata la polémica en redes

Una joven de 18 años acudió este sábado a la discoteca Titus Carpa Badalona ubicada en Barcelona, lugar a donde no pudo ingresar por su color de piel.

La joven fue acompañada por dos amigas, quienes sí pudieron ingresar al establecimiento. Esta denuncia la dio a conocer la actriz Ágata Roca, tía de la chica afectada por este caso de racismo.

Roca acudió a sus redes sociales para denunciar lo sucedido y contó que tras entrar primero las dos amigas en el local un portero de esta discoteca impidió el paso a su sobrina, de 18 años y originaria de Madagascar, y le dijo: «Cuando bajes dos tonos de piel te dejaremos entrar».

«Las amigas, evidentemente, cuando vieron que no la dejaban entrar, salieron. Esto fue así tal como lo he explicado. No es ninguna broma, fue tal cual», comentó la actriz catalana en su denuncia pública.

TAMBIÉN PUEDE LEER: TRAGEDIA EN CHILE | NIÑO DE 4 AÑOS MURIÓ AL CAER DE UN SÉPTIMO PISO Y SU MADRE GRAVE TRAS INTENTAR SALVARLO

Cabe destacar que los Mossos d’Esquadra se han puesto en contacto con la actriz por Instagram y le han aconsejado presentar una denuncia ante el cuerpo por estas «conductas intolerables».

«Si no lo habéis hecho, podéis solicitar cita previa para poner denuncia en la comisaría que os vaya mejor y os ayudaremos en lo que sea necesario», dijo la policía autonómica catalana.

El gerente de la discoteca, Ramon Fonollá, criticó en declaraciones a Catalunya Rádio que la familia haya optado por denunciar el caso en las redes sociales antes de hacerlo ante la Policía o de hablar con los responsables del local.

«Si mi hija hubiera tenido este problema, no lo habría publicado en redes. Primero habría ido a hablar con la discoteca. No nos hemos podido poner en contacto con la familia», ha asegurado Fonollá.

Cabe destacar que la denuncia que ha hecho la tía de la joven en Instagram acumula más de 330 comentarios de apoyo a la chica y de personas que denuncian situaciones similares.

DENUNCIA DE LA TÍA DE LA JOVEN