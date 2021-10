México | ‘El Mijis’ es reportado como desaparecido en sus redes sociales

Después de ir a protestar contra el cantante de música regional mexicana, Lalo Mora, Pedro Carrizales “El Mijis” despareció.

Fue a través de sus cuentas de redes sociales que se informó acerca la desaparición del legislador, tras acudir al evento que se llevaría a cabo en San Luis Potosí.

“Por este medio se les informa que han pasado casi 12 horas desde que se supo por última vez de Pedro Carrizales “EL MIJIS”. Se sabe que iría a protestar al concierto de Lalo Mora que se llevó a cabo en San Luis Potosí”, escribieron.

Por este medio se les informa que han pasado casi 12 horas desde que se supo por última vez de Pedro Carrizales “EL MIJIS”. Se sabe que iría a protestar al concierto de Lalo Mora que se llevó a cabo en San Luis Potosí.@RGC_Mx @RicardoMeb — El MIJIS (@mijisoficial) October 31, 2021

¿Por qué iba “El Mijis” a protestar contra Lalo Mora?

Después de que Mora fuera captado tocando el seno de una fan, sin el consentimiento de la joven, mientras se tomaban una fotografía, El Mijis lo denunció penalmente.

En el video que circula a través de redes sociales se observa a Mora tomarse una foto con un hombre y una mujer. Todo parece normal, la joven sonríe mientras el cantante no para de hablarle durante la toma de fotografías.

Al momento en que la joven se separa de Mora, el cantante decide tocar el seno izquierdo de la joven, quien inmediatamente le empuja la mano, molesta.

Ante estas acciones, Carrizales decidió denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por abuso sexual a Mora.

Entonces, el legislador compartió en su cuenta de Twitter un mensaje expresando que no es posible que se abuse públicamente de las mujeres y que nadie haga ni diga nada al respecto.

“Lalo Mora nos salió ‘Invasor’, pero del cuerpo de las mujeres. No puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. ¿Y si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija? Hoy lo denuncié, la próxima semana voy al Congreso a proponer la castración laboral”, señaló.

Días después, el 25 de octubre, Carrizales dijo a Mora que le iba a tocar descubrir lo que en el barrio le hacían a los abusadores sexuales.

¡Bienvenido al Infierno Lalo Mora! Te va tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales! ¿No estás emocionado? ¿Cómo quieren que lo recibamos banda? Háganle su carta a Santa, mis compas les van a cumplir sus deseos. pic.twitter.com/WAeI7Gwh3b — El MIJIS (@mijisoficial) October 26, 2021

Carrizales denunció que Mora habría tocado sin su consentimiento por lo menos a 10 mujeres.

Según Mora, la agresión sexual contra la joven tras uno de sus conciertos, se debió a que trataba de agarrarse para no caerse.

“Me iba a caer, la muchacha se asustó, me aventó, no no me agarré, sencillamente se asustó y me aventó la mano, eso es todo”, afirmó Mora.