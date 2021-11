Naibelis Noel pasó de víctima de violencia de género a victimaria tras el asesinato de su hijo en Mérida

por CrónicaUno

Naibelis Verónica Noel lleva dos años detenida. La acusan de no impedir que su pareja asesinara a golpes a su hijo, de 17 meses. Sin embargo, ella también era víctima de violencia física, psicológica y sexual por este hombre, a quienes sus mismos familiares describieron como violento ante la policía.

La joven de 19 años vivía con su novio, Teodoro José González Uzcátegui, en el pueblo Santo Domingo, ubicado en el páramo del estado Mérida. La organización 100% Estrógeno documentó que él torturaba a Naibelis de distintas formas, le ordenaba quitarse la ropa y la acostaba en el piso, cuando la temperatura estaba muy baja o le prohibía estar con su hijo en el mismo cuarto.

Venus Faddoul, abogada de la organización, presentó el caso de esta joven ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la primera audiencia que tuvieron con organizaciones civiles feministas, este jueves 28 de octubre. Alegó que las autoridades venezolanas violan los derechos fundamentales de la joven.

Naibelis Noel vivía en Cabudare, estado Lara, en condiciones de pobreza con su familia. Al conocer a Teodoro le ofreció mudarse al páramo merideño para trabajar y mejorar sus condiciones de vida. Pero al llegar iniciaron los abusos físicos contra ella y su pequeño.

Teodoro le quitó la documentación personal a Naibelis y los papeles de su hijo, para que no pudiera irse de la casa. Además los defensores del caso tuvieron conocimiento de las agresiones de este hombre a miembros de su familia si intervenían a favor de su pareja. Presuntamente él consumía sustancias psicotrópicas.

La mujer, ahora con 22 años, está detenida en el Centro Penitenciario Región Los Andes (Cepra). En la audiencia preliminar, que fue diferida al menos cinco veces, le imputaron el delito de comisión por omisión y podría obtener una condena de hasta 30 años de prisión. Mientras que Teodoro se declaró culpable y deberá pagar una pena de 15 años.

En una publicación en Instagram del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, asegura que, presuntamente, Naibelis permitía que Teodoro golpeara constantemente al niño porque era intranquilo.

Venus Faddoul contó que los familiares de Teodoro intentaron denunciarlo sin éxito ante la policía del municipio Cardenal Quintero, en Mérida, y el Consejo Municipal de Protección del Niño, Niñas y Adolescentes. Naibelis también acudió a las autoridades, pero los funcionarios la rechazaron porque no evidenciaba daños físicos.

Durante la audiencia ante miembros de la CIDH de las organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres, Diyuli Chourio, presidenta de la ONG Vida Jurídica, explicó que siete de cada 10 mujeres víctimas de violencia no denuncian porque no creen en las autoridades.

En su derecho de palabra, aseguró que los funcionarios no tienen formación para abordar casos en materia de violencia de género y por ello no se lleva a cabo un procedimiento respetuoso para las mujeres.

Explicó que las víctimas están desprotegidas por el Estado venezolano y son revictimizadas al momento de denunciar. Y cuando algunas logran acudir a las autoridades entonces enfrentan otros desafíos como escasez de transporte, escasez de gasolina o cortes de luz.

“Hay varios desafíos que imposibilitan que las personas se trasladen o vayan a las instituciones y cuando llegan a denunciar se encuentran con que no hay hojas para tramitar la denuncia y no denuncian. También les niegan la denuncia y esto sucede porque no hay perspectiva de género”, dijo la abogada.