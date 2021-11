Adriana Azzi: Horóscopo del 1 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 1 de noviembre de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Gremios.

Número de suerte: 672

Te esmeras por tu apariencia física. Luchas. Rivalidades. Te consigues algo y lo devuelves. Compra de copas. Un hermano que habla contigo. Sitio lejano con muchas personas adultas. Te regalan unos alimentos. Cuidado con los negocios que haces. Se fortalece las relaciones familiares.

Trabajo: Cambios en tu vida profesional. Mujer cercana que te apoya. Debes llegar temprano a una reunión donde esperan por ti.

Salud: Molestias auditivas.

Amor: Reencuentro o llamadas telefónicas. Amores platónicos. Se precavido en lo que dices.

Parejas: No discutas por culpa de otros. Las emociones están intensas. Nuevas energías por personas cercanas.

Solteros: Llamada importante del extranjero. No sigas la rutina, busca el cambio y harás algo que te gusta.

Mujer: Un gran avance en una reunión de trabajo. Se prudente en lo sentimental. No permitas que te engañen.

Hombre: Te ayudan a un proyecto. Suceden cosas inesperadas en tu vida. Las cosas cambian de la noche a la mañana.

Consejo: Debes cumplir con tus responsabilidades.

Tauro

Palabra clave: Ganancias.

Número de suerte: 994

Amigos que te buscan. Llamada por una entrevista que es muy importante. Confía en el don que tienes confía en ti si puedes. Es importante la confianza en cada relación. Amigos leales que te dan su ayuda sin ningún interés. Se hace realidad un sueño. Ventas. Logros. Ganancias extra por trabajo.

Trabajo: No unas el amor con el trabajo. Inversiones en construcción. Mujer que te ofrece ayuda. Un nuevo horario.

Salud: Equilibrio.

Amor: Estarás en la búsqueda del amor. Consigues un documento perdido. Alguien con mucho sentimiento se te acerca.

Parejas: Cuídate de no separarte no es el momento para tomar esas decisiones. Un nuevo empleo que te ayuda mucho.

Solteros: Superas contratiempo. Se paraliza una actividad por falta de algo. Invitación a sitio de montaña.

Mujer: Conversaciones que se concretan. Debes buscar a tus hermanos. Enfermedad que deberás enfrentar.

Hombre: Nuevas firmas de negocios. Te cancelan un dinero esperado. Cambios y triunfos. Amigos que te buscan.

Consejo: Controla el estrés.

Géminis

Palabra clave: Organización.

Número de suerte: 339

Sales de viaje por trabajo. Algo con moneda extranjera. Cuidado con lo que dices ya que maltratas a personas queridas. Debes creer en algo que te permita tener fe y tu mente ponga en positivo lo que quieres. Al amor llega a tu vida. Una persona enamorada que te dice lo que siente por ti.

Salud: Malestar estomacal.

Trabajo: Cambio de oficina. Nuevos sueldos. Nuevos estudios por el nuevo cargo. Cobras una mercancía.

Amor: Nunca es tarde para arreglar una mentira o error. Algo con música. Ruptura o separación.

Parejas: Comunicación que logras con tu pareja. Grandes bendiciones. Ganancias en tu vida. Toda mejora.

Solteros: Debes respetar para que te respeten. Gastos y compras para los niños de la casa.

Mujer: Veras un milagro que te sorprende. Algo con una placa o estacionamiento. Mujer que te hace un trabajo.

Hombre: Amigo cuidado con lo que dices ya que maltratas a otros. Cambios de planes en una casa.

Consejo: Siempre hay una solución.

Cancer

Palabra clave: Volver.

Número de suerte: 454

Cuídate de personas negativas. Nuevos inicios en estudios. Cambios. Mudanzas. Inicias un programa pendiente con un grupo. Cambios positivos. Llamadas telefónicas con alegrías. Debes respetar a los demás. Un romance en tu vida. Debes prepárate para algo que llega a tu vida.

Trabajo: Recibes consejos de una persona de gran capacidad intelectual. Negligencia de compañero ocasiona retraso en algo.

Salud: Dolencias en el cuello.

Amor: Emociones y sentimientos confundidos. Se equilibran las depresiones. Atracción imprevista.

Parejas: Evolución y éxito. Alguien se queja ante un superior, pero tú te llevas la gloria. Crecerás más en la parte económica.

Solteros: Compromisos afectivos. Algo con una terapia donde debes asistir. Disfrutaras de días felices

Mujer: Se cierran sociedades. Pon tu capacidad para crear. Compra y venta de vehículos. Logras nuevos negocios.

Hombre: Tendrás solvencias económicas. Toma de decisiones. Buena imagen ante un grupo. Colección de algo antiguo.

Consejo: No trates de controlar a otros.

Leo

Palabra clave: Perdón.

Número de suerte: 784

No escuches las mentiras de los demás. Debes cumplir con lo que ofreces, es muy importante. Te verás diferente en una noche de fiestas. Ten más tranquilidad para hacer las cosas. Pon empeño. Matrimonio. Alegrías. Recibes un premio. Reconocen el trabajo que realizas.

Trabajo: No actúes de manera negativa o con venganzas no logras nada. Hecho curioso con un teléfono.

Salud: Mejorando.

Amor: Celebraciones. Luchas por algo que es tuyo. No permitas que te engañen. El pasado regresa.

Parejas: No escuches chisme de tu pareja. Vas a un sitio público, pero veras algo que no te gusta.

Solteros: Sientes que nadie te escucha. Nuevos amores en tu vida. Ve bien a quien tienes a tu lado.

Mujer: Sientes que te quiere ir de dónde vives. Quieres a una persona del pasado que regresa.

Hombre: Fiestas celebraciones. Encuentro con personas del pasado. Una mujer te dice cuanto te ama.

Consejo: No permitas que te venza las contrariedades.

Virgo

Palabra clave: Entereza.

Número de suerte: 098

Compra de alimentos. Debes evaluar lo que sientes o lo que vas hacer. Debes concentrarte en cosas que están pendientes y no se han resuelto. Comienzas con un nuevo ciclo en tu vida. Buenas ideas. Decisiones por compra de algo que quieres. Nuevos riesgos. Asistes a una misa especial.

Trabajo: Recibes un paquete. Cliente o persona cercana que te espera en un sitio con buena sorpresa. Nuevo empleo.

Salud: Malestar pasajero.

Amor: Llega el fin de algo. Celos. Poca claridad en los hechos que están cerca de ti.

Parejas: Tono de vos que tendrás que controlar. Utiliza tu intuición. Alguien no entiendes lo que tú sientes.

Solteros: Te reúnes con un grupo de personas donde toman una decisión, y todos están de acuerdo.

Mujer: Cambio de empleo. Nuevos inicios. Nuevas metas que tendrás que hacer rápido. Algo con un vehículo.

Hombre: Salidas en grupo. Hecho curioso en la calle. Lucharas para ser más organizado en un trabajo.

Consejo: Piensa bien tus decisiones.

Libra

Palabra clave: Nobleza.

Número de suerte: 803

Una persona experta que te ayuda en algo que quieres. Recibes las ganancias de algo que hiciste. Tiempo de disfrute diversión. La responsabilidad es importante y acepta lo que te dan. Una persona que te dice cuanto te quiere. Veras a alguien y te sentirás emocionada (o).

Trabajo: No pienses tanto lo que te están ofreciendo. Hay algo que te permitirá ver las cosas con claridad.

Salud: Cuidado con las fuerzas.

Amor: Conversaciones con personas o mujer donde llegan a un buen acuerdo. Etapa de una relación amorosa.

Parejas: Continua una relación nada se termina. Solución a un problema personal. Recibes un regalo.

Solteros: Armonía en todas las relaciones familiares o personales. Alegrías. Pedirás autorización para hacer un viaje.

Mujer: Progreso, por el equilibrio que has mantenido. Éxito. Dominio y logros. La paz la logras en tu entorno.

Hombre: Algo con una voz que reconoces muy cerca de ti. Debes tomar el control de las necesidades.

Consejo: No tomes decisiones apresurada.

Escorpio

Palabra clave: Luz.

Número de suerte: 118

Algo con línea telefónica. Escucha investiga y que tu conciencia te diga la decisión que debes tomar. Preocupación por hijo. Mujer de la casa que vuelve por su familia. Una nueva relación con mucha fuerza. Te pondrás un reto en tu vida. Debes concentrarte y fortalecer las cosas. Bendiciones.

Trabajo: Cambios positivos y buenas decisiones a tu favor en la parte laboral. Te llega un pago.

Salud: Nuevo tratamiento.

Amor: Tristeza por alguien que se va de tu lado y muchas lágrimas, pero debes superar eso. Se descubren mentiras.

Parejas: La paz y la unión en tu familia se afianza más. Mujer esotérica que te ayuda en lo espiritual. Cambio de look.

Solteros: Debes aclarar tus dudas. Tendrás mañanas distintas en esta semana. Algo con la farándula que te sorprende.

Mujer: Negocio productivo que inicias. Armonía en tu entorno. Nuevas propuestas que no sabes que hacer.

Hombre: Te alejas de amistades que te ocasionaron trastornos en tu vida. Nuevos mensajes de alguien del pasado.

Consejo: Haz bien sin importar a quien.

Sagitario

Palabra clave: Reflexión.

Número de suerte: 908

Movimientos. Nuevas opciones en tu vida. Arreglos dónde vives. Cambios y mudanzas. Inicias estudios. Darás clase. Ve despacio no te desesperes. Deja que todo llegue. Nuevos mensajes. Algo con un teléfono y comunicaciones. Un nuevo estilo de vida. Dinero que llega a ti.

Trabajo: Encuentras difícil salir con quien estas trabajando. Controla los vicios en tu entorno o compañeros.

Salud: Buena.

Amor: Emociones profundas. Bodas o compromisos. Sorpresas agradables. Celos que debes controlar.

Parejas: Consigues los fondos para solucionar un problema. Hombre de poder que te da su ayuda sin interés.

Solteros: Algo con una ropa para graduación. Conoces a una persona que necesita de tu ayuda.

Mujer: No tendrás tiempo de hacer tantas cosas. Alegrías en el amor que te sorprende. Buenas ideas en lo económico.

Hombre: Cambio de vivienda. Todo lo negativo o algo que te molesta se cae o se derrumba.

Consejo: Busca ayuda espiritual.

Capricornio

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 884

Celebraciones. Nuevas amistades. Felicitaciones en tus logros y alegrías. Deja fluir las cosas y no te sientas culpable de nada. Algo se detiene, pero por tu culpa. Sal adelante. Esperas algo que llega pronto. Un nuevo mundo. Gran victoria. Tú decides con quien estar. Mudanza con buena pro.

Trabajo: Ascenso lento pero seguro. Compra de material de trabajo. Te llama un jefe por una propuesta.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Unión familiar. Frustración por infidelidades. Reconquistas a tu pareja. Iniciativas románticas.

Parejas: Debes tener más confianza en tu pareja. Todo lo detenido estará en movimiento. El fin de algo e inicio de otro.

Solteros: Buscas con desesperación algo perdido de una gaveta. Alguien de tu entorno que te engaña.

Mujer: Posibilidades de contrato en empresa extranjera. Algo con la construcción de una casa.

Hombre: Procura tener tacto al hacer reclamo a tu pareja. Hecho curioso con una carpeta.

Consejo: Necesidad de perdonar.

Acuario

Palabra clave: Ganancias.

Número de suerte: 901

No creas en personas recién llegadas a tu lado. No te quedes callada (o). Las represiones no son buenas. No te limites en cosa tus eres importantes para muchos. La vida da cambios para ti. Una mujer de poder que te ofrece algo nuevo. Deja el miedo. Conciliación entre personas de autoridad.

Trabajo: Cancelas una deuda que te preocupaba, recibes un mensaje por bienestar o cambios.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Cuídate un poco más. Te ha costado salir de una tristeza, pero todo lo superas. Hermano que se casa.

Parejas: Cuidado con personas comprometidas. Alguien que no agradece lo que le dan. Te dirán una verdad.

Solteros: Éxitos y logros. Prepárate para los cambios en esta semana o inicio de la próxima pero tu vida.

Mujer: Algo con una venta de mercancía. Cambios y mudanza. Vences enemigos. Debes analizar algo que llega a tus manos.

Hombre: Te llamaran para que hagas un trabajo importante. Se positivo en lo que quieres.

Consejo: Leer el salmo 91.

Piscis

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 772

Momento de salir de la rutina. Alguien que te llama y te invita a una salida. Estas pendientes con una persona que te gusta. Cambios en tu vida. Mejoras una situación personal. Debes controlar los gastos. No permitas que otros se metan en tu vida. Acuerdos. salida sin decir nada. Vences obstáculos.

Trabajo: Culminación de actividades importantes. Ocúpate de resolver confusiones. Desacuerdos con compañeros.

Salud: Sin novedad.

Amor: Vivirás muchos momentos sin ver el futuro. Cuidado con decisiones apresurada. Un nuevo romance.

Parejas: Salidas nocturnas. Sigue el disfrute y las celebraciones en esta semana. Estarás viviendo momento especial.

Solteros: Compras atrasada. Tendrás mucha luz en lo que estás haciendo. Suerte por alguien querido.

Mujer: Celebraciones. Evita titubear cuando estés aclarando algo. Hecho curioso en una casa grande, de vida espiritual.

Hombre: Ve bien, tienes el amor a tu lado. Buen momento de cambios en la parte laboral. Felicidad.

Consejo: Escucha tu yo interno.

