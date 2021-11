Baltazar Porras: Hablan de navidades pero un arbolito (nada venezolano) cuesta mil dólares

El cardenal Baltazar Porras criticó este viernes la desconexión de la dirigencia política con la realidad del país ya que hablan de «navidad venezolana» cuando un árbol navideño puede valer más de mil dólares, algo impagable para los ciudadanos.

«Hablan de la navidad venezolana. Primero, no hay nada venezolano y segundo, unos precios que uno se pregunta ¿qué porcentaje de los venezolanos pueden adquirir un árbol de navidad que vale más de mil dólares? necesitamos hablar y reflexionar con las dirigencias de un lado y del otros», atizó.

Según precios de los pinos de navidad en algunas tiendas de Sambil Caracas, el más barato, de 1,5 metros, puede costar 25,99 dólares, mientras el más grande, de 3 metros, tiene un valor de 279,99 dólares.

Porras dice que «pareciera que una cosa es la realidad del país, y otra un tipo de campaña electoral, de mensaje de las dirigencias que parece que le hablan a otro país sin tener en cuenta las necesidades de la gente».

Asimismo dijo que el 21 de noviembre lo presentan como solución, pero él pregunto «¿solución de qué?» ya que no se trata de poner a uno o quitar a otro, «sino de dónde está el verdadero sentido de reflexión que va más allá de quien queda».

«No son pañitos calientes los que hacen falta, sino una reforma más profunda que vaya al corazón del venezolano y sintamos todos que somos tomados en cuenta, y que va más allá de una cuota del poder», subrayó entorno a los comicios en entrevista a Román Lozinski por Circuito Éxitos.

A su juicio, cuando no se toca la realidad, «no se está cerca de verdad de la gente y no se buscan soluciones comunes y no la imposición de uno slogan. Uno siente que esta dirigencia de verdad no se moja los pies en la realidad para buscar lo solución».

Por último, afirmó que en los próximos días desde la Conferencia Episcopal «haremos una manifestación sobre la importancia de la búsqueda de la necesidad de la gente».