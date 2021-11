Captan a mujer saliendo de camioneta de Amazon : «¿Ahora entregan humanos a domicilio?»

En Florida, Estados Unidos, quedó registrado en video el momento en el que una mujer sale de la parte trasera de una camioneta de entregas de la compañía estadounidense Amazon.

El video fue subido por el usuario Patrickhook01 en la plataforma TikTok, en el se puede observar cómo el repartidor de Amazon le abre la puerta a la mujer y esta desciende del vehículo.

Los hechos se volvieron virales rápidamente y el video ya cuenta con 11.5 millones de reproducciones, más de 770 mil me gusta y 25 mil comentarios.

Muchos usuarios expresaron su opinión, entre los comentarios que más destacan en la publicación se encuentran: “Ya sé porque mis paquetes llegan tarde y quebrados”, “Ahora entregan humanos a domicilio, que buen servicio”.

El video causó tanto furor, que el diario TMZ se comunicó con Amazon. La empresa dejó en claro que la conducta del trabajador no fue la apropiada y no es aceptada bajo las políticas que rigen la compañía.

«Esto no refleja los altos estándares que tenemos para nuestros socios de servicio de entrega y sus conductores. Permitir que pasajeros no autorizados ingresen a los vehículos de entrega es una violación de la política de Amazon, y el conductor ya no entrega paquetes a clientes de Amazon», expresó un portavoz de la empresa estadounidense al diario TMZ.

