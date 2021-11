Conoce a la despampanante novia de Yulimar Rojas (Fotos)

Hace pocas semanas, la medallista olímpica venezolana Yulimar Rojas reveló que estuvo a punto de dejar el deporte a causa de una ex pareja que le dejó el corazón roto.

Sin embargo ahora la ganadora del oro parece estar de nuevo muy enamorada y es que fue captada por algunos fanaticos que lo que se presume, es una salida romántica con su actual pareja.

La hermosa deportista fue acompañada de una despampanante mujer en un centro de entretenimiento. Las fotos fueron compartidas por internet y en las imagenes, ambas aparecen tomada de las manos. Aunque podrían también ser amigas muy cercanas.

Rojas explicó que fue el peor momento de su vida, luego de estar muy enamorada sufrió una gran decepción tras terminar con la que era su su pareja, María Gómez.

«¿Cual fue tu peor momento?», le preguntó Irrael Gómez. «Cuando me alejé del deporte (…) cuando me enamoré y me desilusioné di todo por el amor y estaba olvidando lo que me hizo ser lo que soy ahora, el deporte, sentí la magia del amor y me entregué completamente pero todo se desvaneció en un segundo (…) a pesar de lo que estés pasando tu corazón y mente tiene que estar donde te sientas feliz (…)», dijo la medallista.

Sobre si todavía extraña o no a su expareja, Rojas confesó «No, ya no, creo que ya ese tiempo paso en mi vida, hubieron momentos que sentí que el mundo se me iba de las manos y momentos en los que dije ‘¿será que estoy haciendo lo correcto?’, pero con el tiempo todo fue cambiando y me fui encontrando a mi misma.

El Farandi

Por: Reporte Confidencial