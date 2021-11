JJ Redick dice que Durant es mejor que Lebron ‘

El ex jugador de la NBA, JJ Redick dice que el jugador de los Brooklyn Nets, Kevin Durant es mejor que Lebron James actualmente ‘.

JJ Redick elogió a la estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant. Redick dice que Durant es el mejor jugador de la NBA y es difícil argumentar eso.

Redick dijo esto sobre Durant:

“Lo que ha podido hacer después de Aquiles ha sido nada menos que extraordinario. Desde mi perspectiva como jugador y la perspectiva de mis compañeros, él es el mejor jugador de la NBA, y todos los demás compiten por ese segundo lugar “.

Durant es un talento increíble. Sin duda, es uno de los tres mejores goleadores de todos los tiempos y es difícil argumentar que la estrella de los Nets no es el goleador más hábil que jamás haya visto el deporte. Te puede ganar desde cualquier lugar de la cancha. Mide dos metros y medio con un increíble tiro en suspensión desde cualquier lugar de la cancha. No hay un defensor en la NBA que pueda detener a Durant. Lo mejor que podría hacer alguien es tratar de evitar que anote 45 en una noche. La estrella de los Nets no se puede defender.

Durant salió de una lesión en el tendón de Aquiles y aun así logró promediar 27 puntos por partido la temporada pasada para los Nets. La mayoría de las lesiones de los jugadores después del Aquiles no se parecen en nada al jugador que eran antes, pero este no fue el caso de Durant. La temporada es temprana y los Nets solo han jugado siete juegos, pero en esos siete juegos Durant promedió 27.7 puntos por juego.

Durant y los Nets tienen marca de 4-3 para comenzar el año. No han empezado como esperaban, pero la temporada es joven y tienen nuevos jugadores.

Durant buscará llevar a los Nets a un campeonato de la NBA después de ser eliminado la temporada pasada por los campeones, Milwaukee Bucks.