Las predicciones de Mhoni Vidente para el mes de noviembre

Mhoni Vidente comparte tremendas revelaciones de mes de noviembre del 2021.

Después de acertar en la muerte de Octavio Ocaña, la psíquica y clarividente cubana da a conocer sus predicciones para el mes de noviembre

La vidente más querida por los hispanos comparte cuáles cartas estarán dominando el mes 11, el ‘mes cabalístico’

Lo que se viene. Después de acertar en la muerte del actor Octavio Ocaña, quien interpretó a Benito en la serie Vecino y quien falleció luego de recibir un disparo en la cabeza, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente da a conocer sus predicciones para el mes de noviembre, llamado el ‘mes cabalístico’.

A través de su canal oficial de YouTube, donde está cerca de llegar a los 2 millones de suscriptores, la vidente más querida por los hispanos no se anduvo con rodeos y reveló lo que nos espera en unos días más a unas cuantas semanas de terminar un caótico y complicado 2021. Mucha atención…

Las reveladoras predicciones de Mhoni Vidente para noviembre

Luego de dar la bienvenida a sus seguidores, Mhoni Vidente comentó que noviembre se trata de un mes cabalístico y no por nada es el “11-11” (día once del mes once): “Lo que sea en el cielo, se hará en la tierra”, expresó antes de revelar que hay dos cartas que dominarán durante los próximos 30 días.

“La carta de la Templanza es la carta de la paciencia y de Dios mismo y le está diciendo al ser humano que se detenga, que ponga un alto a la violencia, al pleito, a la ira y a los atentados, por eso esta carta va a estar reinando de forma total todo el mes de noviembre”, compartió la psíquica y clarividente cubana.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial