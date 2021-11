«No sé qué querían hacerme, si violarme o robarme», Periodista colombiana relató su experiencia tras recibir una golpiza en un taxi en Bogotá

“No sé qué querían hacerme, si violarme o robarme”, es apenas una parte del crudo relato de la periodista y presentadora del noticiero CityTv, Gabriela Cárdenas, quien fue víctima de dos hombres que la golpearon y de quienes hasta ahora se desconoce su paradero.

Según el relato de la mujer, todo ocurrió durante la madrugada de este domingo cuando se movilizaba desde la zona T, en el norte de Bogotá, hacia su vivienda, motivo por el que tomó un taxi en plena vía pública. Ella asegura que al abordar el vehículo todo parecía normal, pero la situación cambió drásticamente cuando estaba muy cerca de su casa.

En sus declaraciones, las cuales dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter, asegura que estando a por lo menos unos cinco minutos de su casa hubo una situación sospechosa que la puso en alerta, ya que el conductor del vehículo habría frenado para decirle “cierre bien la puerta”.

#inseguridad Nunca tomo un taxi en la calle, siempre lo hago por aplicación… PERO HOY COMETÍ EL PEOR ERROR DEL MUNDO. Me subí a un taxi en la zona T porque llevaba casi media hora pidiendo uno y ninguno llegaba y ya me quería ir. Sentí que algo podía salir mal pero no hice caso pic.twitter.com/tI30Hsf5gQ — GABRIELA CÁRDENAS (@agabbycardenas) October 31, 2021

“En ese instante confirmé que mi intuición no me estaba mintiendo, a lo que yo me volteo otro hombre que estaba esperándolo en la calle se intenta subir al taxi. Mientras el hombre me intenta poner la mano en la boca para callarme yo saqué toda mi fuerza del mundo, lo empujaba y gritaba auxilio, auxilio pero nadie salía. Cómo vio que no pudo meterme al carro de nuevo, me tiró al piso y arrancó junto con el muchacho que conducía”, agregó la periodista.

Las autoridades distritales aseguraron que ya están en contacto con Cárdenas para atender la situación. Así mismo se espera que la Policía Metropolitana se pronuncie al respecto con el fin de conocer si se abrirá o no una investigación para establecer el modus operandi de estos supuestos delincuentes.

