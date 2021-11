Adriana Azzi: Horóscopo del 2 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 2 de noviembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Fluir.

Número de suerte: 364

Debes buscar tu equilibrio. Piensa bien. Estarás lento (a) en cosas pero seguro. Cuidado con las decisiones que tomas. Debes reconocer lo bueno y malo de las personas que están a tu lado y decir que vale más. Cambios con familiar por críticas destructivas. La evolución está en tus caminos.

Trabajo: Descubres una trampa o algo de un fraude con persona de poder. Momentos de progreso y metas.

Salud: Hace chequeo de la circulación.

Amor: Nuevo camino en el amor. Compra de ropa donde debes verte muy elegante. Alegrías con hijo.

Parejas: Malestar pasajero. Alguien que te pide que hagas un trabajo y no te cancela. Debes cumplir tu promesa.

Solteros: Ganacias extras, donde cancelas deuda. Una nueva idea en algo que te molesta.

Mujer: Asistes a una reunión donde serás el centro de atención y atraes a una persona que te gusta.

Hombre: Compra de moneda extranjera. Sentirás que alguien muy allegado traiciona. Ten confianza.

Consejo: Se siempre verdadero.

Tauro

Palabra clave: Plenitud.

Número de suerte: 034

Debes aceptar las cosas no puedes hacer nada. Alguien que te busca, aunque no te interesa pero hace cambios en tu vida. Deja el pasado. Busca el amor y el perdón. Descubre la bondad de los que están cerca de ti. Envidia e intriga de amigos. Las finanzas perturban tu felicidad. Sigue las reglas.

Trabajo: Exigencia de puntualidad en horario te incomodara y cambia tus planes. Nuevos productos.

Salud: Malestar en la columna

Amor: Gastos por salidas inesperadas. Crees en la amistad fuertemente. Hecho curioso con un persona extranjera.

Parejas: Debes expresar lo que sientes y quieres. Te iras a sitio de agua y montaña. Posibilidades de concluir una negociación con éxito.

Solteros: Las cosas que iniciaste en el aspecto económico tendrán solidez y evolución en este mes.

Mujer: Cancelas deuda. Alegría por triunfos. No logras concentrarte en las cosas por preocupaciones.

Hombre: Cuidado con las críticas. Méritos en tu trabajo. Ten paciencia frente a nuevas estructuras.

Consejo: No maltares a otros.

Géminis

Palabra clave: Maestro.

Número de suerte: 778

Viaje que piensas mucho. Compra de ropa por un nuevo empleo. Ayudas una hermana para salir adelante con lo que inicias. Cambios inesperados. Compra de muebles para tu cocina. Algo con un mercado que haces para tu casa. Te toca lo que tienes dentro de ti. Una luz que cambiara tu vida.

Trabajo: Vencerás una oposición en tu sitio de trabajo. Muchos movimientos y veras carpetas con nombres específico.

Salud: Buena energía.

Amor: No tomes decisiones apresurada. Sientes que estás perdiendo tu libertad. Nuevas elecciones.

Parejas: Cena romántica donde vivirás de todo. Algo con una comida de muchos vegetales. Día especial.

Solteros: Conocerás la tristeza de una persona querida. Iras a sitio de buena energía. Controla la ansiedad.

Mujer: Salidas con amiga del pasado. Compras innecesarias. Evita gastos por complacer a otros,

Hombre: Equilibrio. Visita al médico por chequeo general. Inversión en ropa, cambio de apariencia.

Consejo: Aprende de los errores.

Cancer

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 001

Nuevas etapas en tu vida en lo económico y espiritual. Nuevas experiencias. Decisiones que debes tomar cerrar el pasado y dejar lo que no te hace feliz. Un nuevo ciclo en tu vida a partir de tu cumpleaños. Hecho curioso con una matas rojiza que no es común. Indecisiones. Lo esperado llega.

Trabajo: Cuídate de una compañera de trabajo por palabras que se dicen ten cuidado. Conversación productiva.

Salud: Dietas.

Amor: Romance imprevisto. Se rompe una atadura. Te regalan un perro. Haz lo que tu cuerpo y corazón te pidan.

Parejas: No tendrás mayores complicaciones estos dias. No te andes con titubeos con tu pareja. Invitados especiales.

Solteros: La vida es una sola y se vive una sola vez no digas no. Llegas acuerdo en una reunión.

Mujer: Debes tener más disposición para compartir con tu familia. Ningún tormento te tumbara estarás bien.

Hombre: Harás limpieza espiritual. Evita viajes con muchos gastos. El dinero que necesitas llega.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Leo

Palabra clave: Renacer.

Número de suerte: 944

Estarás pendiente de personas del extranjero que piensan en ti. Recibes una ayuda. Estudias algo que necesitas. Buscaras que es lo que quieres. Nuevas oportunidades. Recibes una información espiritual. Debes saber escuchar cuando estas en una reunión. Por no tomar una decisión otro lo hace por ti.

Trabajo: Cambios y más cambios en todo los proyectos y presupuestos que habías hecho. Evita ambiciones absurdas.

Salud: Operación pendiente.

Amor: Se activa tu vida social. Invertir en carros será productivo en estos momentos. Cuidado con la tensión.

Parejas: Hay problemas con la alteración de un trabajo y números. Evolución personal. Aceptaras retos de otros.

Solteros: Compartirás momentos sociales con otros. Ayudas a una familiar con nostalgia y soledad.

Mujer: Alguien cercano con muchos triunfos. Tendrás claro lo que un familiar quiere en tu casa.

Hombre: Cambios en laboral o en tu economía. Salidas nocturnas que debes tener cuidado.

Consejo: La justicia divina siempre llega.

VIRGO

Palabra clave: Celebraciones.

Número de suerte: 445

Cambios y movimientos. Entenderás muchas cosas con personas que están a tu lado. Debes estar pendiente de un trabajo que haces. Ten más conciencia. No dejes que tu mente valla por un lado y tú por otro. Debes comprenderte y pensar reflexionar antes de actuar.

Trabajo: Estarás muy nervioso (a) por algo que no se cumple. Asistes a un evento público donde debes tener cuidado.

Salud: Dolor de artritis.

Amor: Cuidado con el andar te puedes enredar con algo. Asunto con fecha importante y debes estar pendiente.

Parejas: Cuidado con lo que dices a otros. Ayudaras a niños que necesitan. Madre o mujer mayor que te busca.

Solteros: Logras superar obstáculos. No todo lo que brilla es oro. Acercamiento productivo.

Mujer: Justa recompensa laboral. Debes escuchar antes de defender. Siempre estarás al lado de una persona.

Hombre: Aceptaras peticiones de tu pareja. Hecho curioso con la palabra no puedo vivir sin ti. Cena y noche romántica.

Consejo: Lucha por tus sueños.

Libra

Palabra clave: Boda.

Número de suerte: 899

Debes hacerte arreglos físicos. Dinero ajeno que invierte. Ten precaución con los cambios o decisiones. Comunicación radical. Di lo que sientes. Ordenar las ideas. Sentirás mucha presión por personas que no hacen las cosas. Nuevas oportunidades de hacer las cosas. Inicias estudios.

Trabajo: Podrías cambiar de trabajo o te cambian de oficina sin aviso. Molestia con compañeros.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: Cuidado con las decisiones ya que puedes equivocarte con los sentimientos. Debes aumentar tu auto estima.

Parejas: Relación comprometedora que está en peligro. Controla tus emociones. Compra de comida rápida para muchas personas.

Solteros: Tendrás el poder donde estás trabajando o personas en tu mando para tomar la decisión de quien se va.

Mujer: Tendrás solvencia económica. Tienes en las manos el poder de solucionar. Nuevos negocio.

Hombre: Te llaman de un sitio inesperado. Éxitos que te ayudan a conseguir algo que estás buscando.

Consejo: Adelante no mires atrás.

Escorpio

Palabra clave: Compromiso.

Número de suerte: 453

Viaje por descanso. Asistes a consulta esotérica. Decisiones. Situaciones difíciles y complicadas las sabrás enfrentar con mucha fe. Te conectas con personas de poder. Hombre que te ayuda en una situación de vehículo. Cambios en tu vida. Debes ver los nuevos caminos que quieres.

Trabajo: Sientes que en tu sitio de trabajo no reconocen tu trabajo y te quieres ir, no es el momento has las cosas con calma.

Salud: Molestia en la columna.

Amor: No puedes obligar a los demás que hagan lo que tú quieres. Tendrás una sonrisa especial en una noche.

Parejas: Debes aprender a dejar el pasado y lo viejo de tu vida. Nuevas ideas para ti. Caminos abiertos.

Solteros: Chisme en tu oficina no le prestes atención. Cambios y deterioros en una relación.

Mujer: Recibes una ayuda inesperada. El amor no es lo prioritario, piensa en tus éxitos logros y triunfos.

Hombre: Encuentros con personas del pasado. Exigirás más respeto de las personas con quien vives.

Consejo: Ayuda sin mirar que das.

Sagitario

Palabra clave: Inicios.

Número de suerte: 904

Debes ser más creativo (a) y buscar el progreso. Una persona en tu vida que te ha ayudado en todo lo relacionado al trabajo. Compra de una piedra de la buena suerte. Todas las que estaban detenidas se mueven. Los caminos están abiertos pero debes ver bien las cosas. Deja el miedo.

Trabajo: Nuevas oportunidades. Te quieres ir del sitio donde estas. Pedirás las cosas con fuerza se da.

Salud: Bienestar.

Amor: Sueño que te avisa de algo. Debes meditar un poco más. Saca de tu vida lo que no te conviene.

Parejas: Has el bien. Ayudaras a un familiar que está bien económicamente pero con problemas personales.

Solteros: Cuidado con terceros que te cambian la vida. Respeta a la persona que está contigo.

Mujer: Debes aprovechar lo que haces, un trabajo manual. Si das amor recibes amor.

Hombre: Busca protecciones espiritual. Firma de documentos de una vivienda. Buenos negocios en inversión.

Consejo: No pierdas las oportunidades.

Capricornio

Palabra clave: Prosperidad.

Número de suerte: 885

Te sentirás libre de algo o alguien. Alegrías y celebraciones en estos días por algo que logras. Debes tener valor. Protege a tu familia no permitas que otros lo maltrate. Harás una limpieza espiritual con flores a toda la familia. Nuevas oportunidades. No le des largas a las cosas que quieres hacer.

Trabajo: Entrevista positiva. Evita discusiones en la calle y respeta la autoridad en donde estas.

Salud: Cuídate las piernas.

Amor: Debes cuidar lo que dices a la persona que está contigo. Estarás preocupado por tus hijos.

Parejas: Sentirás que todo lo que sucede es tu culpa. No les hagas a los demás lo que no quieres que te hagan.

Solteros: Celebración por negocio. No puedes controlar a todas las personas. Debes tolerar o aceptar las cosas.

Mujer: La justicia llega. Las cosas deben ser partes iguales. No descuides los intereses financieros.

Hombre: Tendrás la oportunidad de conocer a una persona que te interesa. Te sentirás agobiado (a).

Consejo: La vida es bella vívela.

Acuario

Palabra clave: Placer.

Número de suerte: 905

La verdad es importante para ti. Separaciones. Situación difícil por lo material o económico. Estabilidad. Cuídate de la traición. Sabes quién está a tu lado, son personas o amigos muy cercanos. Aprende a utilizar las herramientas que tienes en las manos. Una etapa que termina e inicia otras.

Trabajo: Separaciones o cambio de trabajo. Algo con un sello que te llama la atención. Nuevas experiencias laborales.

Salud: No somatices angustias.

Amor: Romperás el hielo y te lanzas a nuevas aventuras. Estas esperando un dinero. Tienes que planificar lo que haces.

Parejas: Niños que necesitan recreación salir de su rutina. Evita la frialdad y muestra tus sentimientos.

Solteros: Personas nobles y puras a tu lado. Esteras buscando terminar con una relación. Se aclaran malos entendidos.

Mujer: El símbolo de la sencillez la vez. Debes ser honesto. Mujer blanca pendiente de ti. La verdad rompe la mentira.

Hombre: Todo lo oscuro comienza a salir. Algo con miradas y sonrisa. Libérate cambia tu vida para que te sientas mejor.

Consejo: No te quejes de lo que vas a cambiar.

Piscis

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 672

Debes entender a familiar joven que no hace las cosas bien. Alguien que quiere lo que tú tienes. Tienes buen momento para los proyectos. Alguien especial que llega a tu vida. Una persona a tu lado que te da un apoyo. Nuevas oportunidades en algo económico. Cambio de dirección.

Trabajo: Te destacas en lo que haces. Nuevas oportunidades de trabajo. Tus compañeros están angustiados por cambios.

Salud: Tratamiento médico.

Amor: Una nueva imagen en tu look. Estarás en constante comunicación con un grupo.

Parejas: La disciplina es algo que no debes dejar a un lado. Cambio de un administrador. Compra de ropa blanca.

Solteros: La evolución llega inesperadamente algo estancado que se mueve. La decisión que tomes que sea tu solo (a).

Mujer: Un nuevo destino en tu vida. Una persona de tu pasado y presente te busca y dice que no va dejar de buscarte.

Hombre: No dejes de comunicarte con un ser querido. Amiga que necesita de atención. Estabilidad y buenas energías.

Consejo: Ten fe de tus éxitos.

Noticias al dia y a la hora