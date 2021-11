¡Ahora se llamará ‘And Just Like That’! Todo lo que se sabe del revival de ‘Sex and the City’

Carrie, Charlotte y Miranda están de regreso en el revival de ‘Sex and the City’ y estos son los datos que se saben acerca de este esperado regreso.

‘And Just Like That’, el revival anunciado por HBO en enero, constará con 10 episodios y está siendo desarrollado por Darren Star, quien también creó la serie ‘Melrose Place’, ‘Beverly Hills 90210’ y ‘Emily in Paris’.

‘Sex and the City’ fue un parteaguas para HBO y la televisión en general, siendo el primer programa que hablaba abiertamente de sexualidad y relaciones desde el punto de vista femenino, lo cual puso a HBO como un indicador de televisión de calidad.

Después de poco mas de diez años el revival de ‘Sex and the City’ regresa a las pantallas, siendo en 2010 la última vez que se supo de Carrie y compañía después de la segunda película, donde después de viajar a Dubai, las protagonistas regresan con sus respectivas familias a Nueva York. ‘And Just Like That’ estrenará en diciembre del 2021 como Sarah Jessica Parker afirmó en recientes declaraciones.

El cast ha sido lo mas sonado en el reciente año. Desde que se anunció el revival Kim Catrall, quien interpretaba a Samatha, confirmó no regresar por las fricciones entre ella y Sarah Jessica Parker. Los que sí regresan son Chris Noth (Mr. Big), John Corbett (Aidan), Evan Handler (Harry), David Eigenberg (Steve) y Mario Cantone (Anthony). Un nuevo personaje correrá a cargo de Sara Ramirez quien interpretará a Che Diaz, una comediante queer, no binaria. Quien también estaba confirmado para regresar era Willie Garson, quien interpretaba a Stanford. Él estuvo grabando parte de la serie hasta su muerte el pasado septiembre.

Por otro lado, de la historia no se sabe mucho. Parker ha revelado que la pandemia del Coronavirus tendrá un gran peso en la historia. Las protagonistas aparecerán buscando el amor y las relaciones de amistad en los 50 y en una era ajena a ellas llena de redes sociales.

Wipy