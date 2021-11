Así podrás evitar que se te formen arrugas en el pecho

La piel del pecho es tan sensible como la piel de nuestro rostro, pero muchas mujeres no les prestan la debida atención, como deberían. No dan prioridad a la hidratación y dejan la zona expuesta a productos químicos agresivos y a los rayos del sol, permitiendo la aparición prematura de arrugas.

¿Cómo evitar que se formen arrugas en el pecho?

Afortunadamente, existen formas sencillas de evitar este problema y, en algunos casos, revertirlo. A continuación se mencionan cinco formas sencillas de tratar las arrugas en el pecho, que no requieren mucho esfuerzo.

1. Duerme boca arriba

Dormir de costado o boca abajo puede hacer que la piel se pliegue, que es una de las razones por las que se crean las arrugas en el cuello y pecho. Para evitarlo, duerme boca arriba y trata de acostumbrarte.

Esto puede facilitarse colocando una almohada debajo de las rodillas para mantenerte en la misma posición o colocando dos almohadas, una a cada lado del cuerpo. Además, tendrás un beneficio extra: ¡evitarás la caída del busto con este truco!

2. Cuida la zona

Relájate y rejuvenece con una simple mascarilla de aloe vera para tu pecho. Corta una hoja gruesa de aloe vera, retira la cáscara que la rodea y esparce el extracto en tu pecho durante 20 minutos.

El aloe vera sella la humedad natural de la piel para que no se deshidrate y se rompa fácilmente. Este tratamiento evitará la formación de arrugas y hará que tu piel brille.

3. No viertas agua caliente directamente sobre el pecho

Esta es una mala idea porque las altas temperaturas del agua eliminan los aceites naturales de la piel, dejándola seca y facilitando la aparición de arrugas en el pecho. Verter agua directamente sobre el pecho acelerará este proceso.

En cambio, déjalo caer de la ducha directamente sobre tu cabeza, hombros y espalda.

4. Presta atención a la talla del sujetador

Si tu pecho descansa en su posición natural usando el sujetador en su número adecuado, no sufrirás la presión debido a la gravedad. También minimizarás la fricción en tu piel. Esto significa una piel más suave y arrugas en el pecho menos visibles.

5. No te olvides del protector solar

El sol permite que los rayos UV y UVB penetren profundamente en la piel. Esto destruye rápidamente la piel de tu pecho porque es muy sensible y por lo tanto acelera la aparición de arrugas. Para evitarlo, aplica protector solar a diario con un FPS superior a 30, al igual que lo hace con su rostro.

Fuente: LaVidaLucida

Por: Reporte Confidencial