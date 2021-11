En los planteles no se estarían cumpliendo correctamente las medidas de bioseguridad

Celis Rodríguez, director de Educación de Nueva Esparta, y algunos estudiantes manifestaron que no se está respetando la desinfección y el lavado de manos, por falta de agua en las instituciones.

En relación al regreso a clases presenciales el director de Educación de la Gobernación de Nueva Esparta, Celis Rodríguez, comunicó que a pesar de haber respondido el llamado a clases, les preocupa la situación de bioseguridad que enfrentan las instituciones en la región.



“No se trata solamente de vacunación, que de paso no ha habido un plan organizado del gobierno nacional para vacunar a nuestros maestros, bedeles, al personal de las escuelas. Los maestros que se han vacunado ha sido a modos propios que han ido y se han aplicado la primera y la segunda dosis”, refirió.

Insistió en que hay otros elementos que influyen en el desarrollo del inicio del año escolar, que tiene que ver con la infraestructura educativa, el agua, “tiene que ver que nuestras escuelas han sido desvalijadas totalmente”.

De manera que, Rodríguez hizo un llamado al gobierno a garantizar las mínimas medidas de bioseguridad dentro de los planteles educativos para evitar los contagios en la entidad.

Estudiantes observan con preocupacion que no estan implementando medidas de bioseguridad dentros de las instituciones-C2.jpg / Foto: OLYANA MARCANO

HABLAN LOS ESTUDIANTES

Por otro lado, algunos estudiantes consultados comentaron que no se están respetando las medidas de bioseguridad contra el Covid-19 dentro de los planteles, como es el caso del liceo Nueva Esparta.

Arnaldo Brito, de 14 años de edad, estudiante de 3er año, manifestó que en el liceo además de que no hay agua para ir al baño y lavarse las manos, el personal no ha sido dotado de insumos para aplicar el método de desinfección con alcohol en la entrada de la institución.

Igualmente, Jeandel Cedeño, de 16 años de edad, estudiante del 5to año, refirió que el liceo necesita muchas mejoras para poder recibir una educación digna y de calidad. “Falta que arreglen la fachada, los baños, los pupitres y que coloquen agua”.

Según los estudiantes no se está respetando el distanciamiento social en las aulas de clases y que el uso del tapabocas es lo único que implementan.

Estudiantes observan con preocupacion que no estan implementando medidas de bioseguridad dentros de las instituciones-C3.jpg / Foto: OLYANA MARCANO

