Exclusiva ND | Carlos Ocariz: Uzcátegui tiene la oportunidad de demostrar si esta del lado de Maduro o no

El candidato de la MUD a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz dijo que David Uzcátegui tiene una nueva oportunidad de demostrar si está del lado del chavismo o de la «unidad», tras proponer un nuevo mecanismo para definir la candidatura unitaria, para evitar que Héctor Rodríguez, candidato del Psuv gane las elecciones regionales y siga destruyendo el estado.

En entrevista exclusiva concedida a ND, el militante de PJ y ex alcalde del municipio Sucre, explicó las razones que lo llevan a intentar nuevamente otro mecanismo -aparte de las encuestas con auditorías- para acabar de una vez por todas la diatriba que existe con el candidato de Fuerza Vecinal, el ex PJ y ex concejal David Uzcátegui: «soy el candidato que apoyan todos los factores, pero hacen falta todos los votos y cualquier persona fuera de la unidad que saque 2 o 10 votos le hará mucho daño al triunfo el día de la elección».

En sus palabras, Uzcátegui debe entender que está dividiendo a la oposición democrática y aún hay chance -a 19 días de la elección- para demostrar si está del lado del chavismo o si quiere un cambio político para el país. Sin embargo, aseveró que hasta este momento no ha recibido propuesta alguna por parte del dirigente político.

Ocariz aprovechó para reiterar la denuncia sobre el «derroche» que hay en la campaña de Uzcátegui y dijo que le resulta «sospechoso».

«Nunca entendí porque no aceptó las auditorías a las encuestas (…) si estamos buscando elecciones justas y transparentes por qué negarse y me genera mucha sospecha porque esto va unido al derroche en la campaña, que es la más cara del Psuv y oposición. Es la más costosa de todo el país, por mucho. En cada poste hay hasta cinco pendones, por todos lados hay hipercamiones de sonido, en las redes sociales, etc. Es un derroche muy inmoral, muy obsesivo y eso unido a la negativa de la búsqueda de generar un acuerdo queda mucho que pensar. 2 más 2 son 4».

Sobre quiénes serán las figuras que actuarán como garantes para este nuevo mecanismo, Ocariz dijo que no dirá nombres todavía para «no quemarlos», pero aseveró que son personas de «altísimo nivel» capaces de garantizar que el candidato unitario sea el que representa a la oposición.

A continuación nuestra entrevista:

Usted fue inscrito como candidato de la unidad el 25 de septiembre, ¿por qué insistir en definir una candidatura unitaria entre David Uzcátegui y su persona?

– Yo creo que lo que está claro es que soy el candidato de todos los factores, sin embargo, sabemos que hacen falta todos los votos y he sido y soy muy honesto. Cualquier persona que esté por fuera de la unidad que saque 2 o 10 votos puede hacer mucho daño en el triunfo de la elección. Por eso digo que proponemos buscar los mecanismos para que haya un solo candidato. David Uzcátegui debe entender que ahora está dividiendo y que es hora de demostrar que si realmente quiere un cambio debe unirse a la unidad que es completa.

– Nosotros seguimos buscando la posibilidad de establecer, otra vez, un mecanismo para definir esta historia. En la unidad hace falta todo el mundo y creo que todavía David tiene la oportunidad de demostrar si quiere cambio o si le seguirá haciendo el juego al gobierno.

Han pasado casi 24 horas y hasta el momento de esta entrevista, David Uzcátegui no había hecho referencia a través de sus redes sociales a la propuesta que usted le hizo. ¿Él le ha dicho algo de forma privada?

– No, no ha respondido nada, lo propuse y estoy a la expectativa. No he tenido contacto después de la propuesta. Pero sigo buscando ayuda para que se dé este proceso con garantes, para que David abandone el capricho o la instrucción que tiene de dividir en la MUD.

¿Por qué Uzcátegui no aceptó completar el proceso de las auditorías a las encuestas?

– Yo nunca entendí porque no aceptó las auditorias. ¿Cuál es el problema de unas auditorías? y que todo quedara claro, y además que se demostrara que el proceso fue honesto y transparente, nunca entendí si criticamos tantos años a Tibisay Lucena y pedimos transparencia, si estamos en México pidiendo elecciones justas y transparentes, por qué negarse a unas auditorías a unas encuestas.

– Nunca lo entendí y me genera mucha sospecha y si eso va unido al derroche en la campaña porque es la más cara entre las del Psuv y oposición, es la más costosa de todo el país…por mucho. Es un derroche absurdo, hay postes con 5 pendones, por todos lados hipercamiones de sonido, en las redes sociales. Es un derroche muy inmoral, muy obsesivo y eso unido a la negativa de buscar un acuerdo… 2 más 2 son 4. Genera mucha sospecha. Pero si seguimos todos va a ganar el chavismo.

¿Usted ha tenido la oportunidad de decirlo esto personalmente? Si es así, ¿cuál es su respuesta? ¿O ustedes no mantienen comunicación?

– Sí, se lo plantee hace 3 días, y espero que él entienda, que se dé cuenta de que esto es algo lógico. Ojalá no se llene de prepotencia o siga en la prepotencia y entienda que este es un camino que nos beneficia a todos. Todavía, tiene la oportunidad de demostrar si está del lado de Maduro o de fortalecer el cambio político.

Ustedes dos están conscientes de que según el reglamento del CNE cualquier cambio que se genere no será reflejado en la boleta, ¿cómo cree que afectará esto a la oposición? Uzcátegui ha dicho que es usted que se tiene que retirar porque él va de primero en las encuestas.

– Anoche me llegó una encuesta de Seijas y estamos adelante por varios puntos, igual en otras encuestadoras; eso no es verdad y en todo caso, lo que propongo es un mecanismo con garantes para ver si se logra consolidar la unidad, y yo creo que es lo mejor. Es imposible ganar la elección si somos tres y por eso pedimos ponernos de acuerdo. La unidad está conmigo y aceptamos cualquier mecanismo, pero no hagamos más el juego al gobierno de quedarnos con tres porque será un error histórico.

¿Qué pasará si Uzcátegui no acepta?

– Creo que la unidad debe primero denunciar la actitud divisionista del señor Uzcátegui, que la gente lo sepa, que un voto para él es un voto para Maduro y deberá darle una lección para desinflarlo y lograr que la polarización siga existiendo.

Falta muy poco para el día de la elección, ¿cómo ve al mirandino? ¿Cree que saldrá a votar por la MUD?



– Creo que el entusiasmo está subiendo, aún falta mucho, pero veo mucha sed de cambio. El mirandino está obstinado del chavismo y creo que hay una inmensa oportunidad de que ese cambio se traduzca en votos y venga una nueva era que lleve a una elección presidencial. Veo que el ánimo está subiendo, que la esperanza está renaciendo y en Miranda esa esperanza de cambio puede verse reflejado en las urnas.

¿Podría decirme quiénes son los garantes que propone para definir la candidatura unitaria en Miranda?

– Eso no lo puedo decir porque los quemo, pero es gente de altísimo nivel que nadie puede dudar de ninguno de ellos. Estamos buscando garantes excepcionales desde todo punto de vista y creo que va por buen camino.

– Lo importante aquí es que estoy convencido de que debemos hacer el mayor esfuerzo para tener la unidad completa. Hay una oportunidad de oro para demostrarlo, pero tiene que haber sacrificios.