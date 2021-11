Inicio de grabaciones de ‘Ahsoka’ podrían iniciar antes de que termine 2021

El universo de Star Wars está actualmente en una fase de expansión y no en la pantalla grande, sino en la plataforma de Disney+con varias series en las que se está trabajando, una de ellas es ‘Ahsoka’, la cual traerá de nueva cuenta a Rosario Dawson a este papel después de su aparición en la segunda temporada de ‘The Mandalorian’ y al parecer el inicio de producción está muy cerca, pues un informe señala que las grabaciones de ‘Ahsoka’ iniciarán en invierno.

El personaje de Barriss Offee apareció en ‘Star Wars: The Clone Wars’ donde también fue una Padawan y se convirtió en un Caballero Jedi antes que Ahsoka Tano, pero debido a diferencias con la Orden Jedi durante las Guerras Clon, hizo explotar el templo Jedi, atentado por el cual Ahsoka fue culpada, para posteriormente ser Anakin quien descubrió que en realidad la culpable fue Barriss Offee, pero este descontento hizo que Ahsoka no volviera a unirse a la Orden Jedi.

Según un reciente informe de podcast Fatman Beyond, se buscó a la actriz Rosario Dawson para grabar un cortometraje para próximas fechas, pero se dio a conocer que las grabaciones de ‘Ahsoka’ iniciarán en invierno, por lo que la actriz no estaría disponible para algún otro proyecto.

Hasta el momento se desconoce sobre la trama de la serie ‘Ahsoka’, pero parece ser que seguirá a este personaje posterior a lo acontecimientos a ‘The Mandalorian’, ya que no se buscará reinterpretar la historia de este personaje, algo que ya hemos visto en otras producciones como ‘Clone Wars’ y ‘Rebels’, además de que se buscará tener mayor conexión con otras series live-action como ‘The Book of Boba Fett’ o ‘Rangers of the New Republic’.

