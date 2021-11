La condición que puso Elon Musk para vender acciones de Tesla y resolver el hambre en el mundo

Elon Musk retó este domingo al Programa Mundial de Alimentos a explicar a través de un hilo de Twitter, cómo 6 mil millones de dólares resolverán el hambre mundial.

De hacerlo, Musk se compromete a vender ahora mismo acciones de Tesla.

«Si el PMA puede describir en este hilo de Twitter exactamente cómo $ 6 mil millones resolverán el hambre mundial, venderé acciones de Tesla ahora mismo y lo haré», aseguró en su cuenta en Twitter.

Sin embargo, aclaró que «debe ser una contabilidad de código abierto, para que el público vea con precisión cómo se gasta el dinero».

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021