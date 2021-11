Las aguas negras corren por las diferentes calles de Ciudad Cartón en el municipio Mariño

En el sector ciudad cartón, municipio Mariño, los vecinos de las calles Las Margaritas y Arismendi denuncian el problema de aguas negras. Manifestaron que representa un foco de contaminación dentro de la comunidad y que las autoridades no se han preocupado por dar una solución.

Ismael Gómez, habitante de la calle Las Margaritas, comenta que tienen esta problemática “que nos afecta a todos” desde hace mucho tiempo.

“Hemos pedido ayuda pero no han acudido, no han tenido tiempo o no se puede, no hay maquinarias, pero no se termina de atender el problema. Aquí nos estamos agraviando varios vecinos, se presenta problemas de piel, problemas respiratorios y otras cosas. Vienen políticos, prometen pero no se ve nada”

Igualmente, Lisaida Salazar, habitante de la calle Arismendi, manifestó que cuando llueve se le tapa la alcantarilla que está justo al frente de su casa y el agua queda estancada, desprendiendo malos olores.

“Cuando llueve esa alcantarilla se tapa y se pone muy feo aquí al frente de mi casa. Una vez estuvo así tapado y yo le dije a Alfredito cuando era alcalde para que me diera solución a este problema y él me dijo que él no podía hacer eso, que qué iba hacer él”, agregó.

Los vecinos solicitan con urgencia que se dé una solución a este grave problema que perjudica la salud de todos los que habitan en el sector.

El Sol de Margarita