Libro: LOS CENTINELAS DE LA FELICIDAD

Agnès Ledig ha encontrado en la naturaleza la inspiración para su nueva novela. Rodeado de árboles centenarios, Édouard se pregunta qué le habrá empujado a dejar a su mujer plantada en la estación de tren y subirse, sin premeditación alguna, a un autobús siguiendo los pasos de una anciana desconocida. En un segundo, este cambio de rumbo ha hecho bascular toda su vida, así que en vez de estar preparando la cena con su pareja, en ese momento se encuentra en un refugio en pleno bosque de Brocelianda. En el corazón del mítico escenario artúrico, Édouard no solo se dejará envolver por la magia del lugar, sino que se encontrará con la amable Gaëlle y su hijo Gauvain, que vive encerrado en el silencio por un terrible secreto; con Raymond y sus palabras rimbombantes, y con la joven Âdele, una mujer tan misteriosa como ciertas leyendas. Tras todos ellos se esconden muchas incógnitas, pero ¿acaso el propio Édouard no guarda también demasiados interrogantes en su interior? Con la elegancia y la sensibilidad que definen su escritura, Agnès Ledig se adentra en un bosque para explorar las emociones. Una preciosa novela que nos descubre que la naturaleza tiene vida propia. Reseñas:

«Ledig se ha impuesto como una de las novelistas francesas más queridas por el gran público.»

Le Télégramme «Los libros de Agnès Ledig son como ella: tiernos y sinceros.»

Le Figaro «Cuanto más leía, más me impresionaba la brillantez de esta autora.»

Libération «Ledig rocía sus novelas con impresionantes lecciones de vida. Sus historias, siempre optimistas y amables, conmueven.»

Le Parisien «La generosidad late en el corazón de esta preciosa historia que hace que nos preguntemos por las decisiones que tomamos a lo largo de la vida.»

Autor: LEDIG, AGNES

Genero: Narrativa Histórica

Páginas: 400

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial