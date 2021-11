Niño venezolano muere ahogado en Cúcuta

Aron Javier Castillo Quiñónez, de 11 años, fue encontrado sin vida la mañana del domingo 31 de octubre enredado entre unas ramas en la quebrada La Tonchalá, ubicada en el barrio La Fortaleza en Cúcuta, Colombia.

Aron Javier Castillo Quiñónez, se encontraba jugando con su hermana en el frente de su casa. Al pequeño se le cayó la cotiza y en su intento por recuperarla cayó al canal de agua. La fuerte corriente que se había formado a pocos metros lo arrastró.

Recibe las noticias directo en tu Whatsapp.



UNIRME A GRUPO DE WHATASPP

El hecho se presentó a las 4:30 de la tarde, en la calle 5 con avenida 6 del barrio 7 de agosto. Diario La Opinión reseña que los vecinos le gritaron al pequeño que no se atreviera a pasar y se quedará en el andén porque el agua se lo podía llevar y el canal no tiene rejillas que impidan que alguien sea arrastrado. No obstante, el menor no hizo caso y siguió en su inocente intento por recuperar la cotiza.

Lo buscaron en los canales

En gran parte del operativo estuvo presente la madre de Aron Javier, quien no paraba de llorar al ver como su menor podía estar muerto en cualquiera de los puntos con los que tiene conexión el canal. Los expertos en búsqueda y rescate iniciaron labores sobre las 5:00 de la tarde en el puente del barrio Belisario Betancur, ubicado en la avenida 8 con calle 18, el cual se ubica a unas pocas cuadras de la casa del menor.

El rastreo se extendió hasta las 10:30 de la noche del sábado y el domingo a las 6:00 de la mañana el operativo de búsqueda se reanudó y se siguió la ruta hasta llegar al barrio La Fortaleza, donde se encontró el cuerpo sin vida del menor.

El lamentable hallazgo

Según fuentes judiciales, el cuerpo fue arrastrado desde el barrio 7 de agosto, pasó a el sector de La Cañada (parte baja), siguió el rumbo del agua hasta las Torres de Estoraques, Pleno Sol y terminó, enredado entre la maleza, en La Fortaleza.

Miembros de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) llegaron a la zona para el levantamiento del cadáver, el cual fue transportado a Medicina Legal, mientras que la Oficina de Control Urbano, compuesta por las secretarías municipales de Gobierno y Planeación, avanzan en la investigación para determinar si la construcción arbitraria de muros en el canal ocasionaron el trágico hecho.

Huber Plazas, secretario de Gestión de Riesgos de Cúcuta, señaló que se han iniciado investigaciones en la zona donde se adelantará el proceso de sanción y demolición de los cerca de 100 metros de muro a lo largo del canal en el que cayó el menor, indicó Noticia Al Día.

Agencia