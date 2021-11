¡Polémica! Norkys Batista reveló el nombre del actor que abusaba de ella (Imágenes)

El animador criollo, Manuel Ángel Redondo publicó un nuevo video a través de su canal en la plataforma de YouTube, ‘’EntreGrados’’ en donde contó con nada más y nada menos que con la polémica actriz venezolana, Norkys Batista y su esposo, Alexis Goncalves.

A su vez, el programa de este fin de semana comenzó con la presentación de una de las parejas del momento en la farándula venezolana, dándoles la bienvenida una vez más al programa, en el caso de Alexis, su primera vez.

Asimismo, ya avanzada la entrevista, la también animadora habló sobre su trabajo en una de las producciones de Radio Caracas Televisión (RCTV), ‘’La Trepadora’’, en donde fue la protagonista junto al también actor criollo, Jean Paul Leroux destacando que este, cuando le tocaba hacer escenas besos con ella, le metía la lengua y le decía que se dejó llevar por la escena.

Por otro lado, indicó claramente lo siguiente: ‘’Una vez un carajo me metió la lengua y me dijo: ‘es que no me di cuenta’. Después me la volvió a meter y me dijo ‘En serio’ y a la tercera vez me dijo ‘me dejé llevar’ ‘’.

Acto seguido por la curiosidad de muchos por saber si fue Winston Vallenilla durante su trabajo en el estelar de Venevisión, ‘’Mi ex me tiene ganas’’, Batista dejó saber: ‘’’No fue Winston, fue Jean Paul Leroux… Y renuncié’’.

https://www.youtube.com/watch?v=J2D7OVzFI60

