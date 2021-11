«Que el fiscal de la CPI no escuche un caso, no significa que se va a quedar por fuera»

La presidenta de Cofavic, Liliana Ortega, señaló este martes que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, está en Venezuela para constatar si existen elementos para investigar crímenes de lesa humanidad.

En ese sentido, pidió a las víctimas no hacerse falsas expectativas.

«Las expectativas hay que tenerlas claras. Siempre es bueno que la fiscalía escuche a las víctimas porque su voz nunca puede dejarse de lado; pero en esta parte del proceso él viene a poder determinar si hay realmente condiciones de la justicia para investigar y sancionar a los presuntos responsables», expresó.

Destacó que el fiscal de la CPI viene a Venezuela a constatar dos principios que son fundamentales: la complementariedad y la cooperación.

«Él no viene a Venezuela a condenar a alguien o absolver a una persona, tampoco viene a conocer un caso en específico. El fiscal de la CPI viene a Venezuela a determinar si hay suficientes condiciones para investigar todas las cadenas de mando que están involucradas en unos crímenes muy graves que ya la fiscalía había afirmado que tienen motivos racionales para considerar que estamos frente a crímenes de lesa humanidad», dijo.

LA VISITA DEL FISCAL DE LA CPI Y LA VÍCTIMAS

Durante una entrevista ofrecida al periodista Román Lozinski en Éxitos, Liliana Ortega aseguró que si Karim Khan no escucha un caso, no significa que no será tomado en cuenta en el proceso de la CPI.

«Es importante que las víctimas tengan un espacio para reunirse con el fiscal de la CPI, pero no se pronunciará sobre casos particulares (…) esto no hay que confundirlo con la visita que hizo Michelle Bachelet donde las víctimas tuvieron un espacio exclusivo. Él está observando la estructura judicial venezolana«, manifestó.

A su juicio, en Venezuela no hay procesos judiciales serios. «Hay una impunidad estructural que nos ha llevado a esta situación. Si el país tuviese capacidad para investigar y sancionar a los responsables no tuviésemos un examen preliminar abierto y eso es lo doloroso».

Liliana Ortega consideró que no habrá mayor pronunciamiento del fiscal de la CPI a su salida de Venezuela.

«Esperemos que se produzca un avance del caso a final de año o inicio de 2022 porque esto tiene sus tiempos y sus procesos», sostuvo.