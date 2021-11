«¿Quién regala transformadores de $5.000?»

El candidato de la MUD a la gobernación de Lara, Luis Florido dijo este martes que Henri Falcón -Alianza Democrática- recibe financiamiento de Maduro para hacer campaña política y precisó que este regala bolsas de comida y transformadores eléctricos que cuestan 5 mil dólares.

«En Lara, Maduro tiene dos candidatos, uno que representa el estancamiento que es el actual gobernador -Adolfo Pereira-, que hasta ahora no se ha separado de su cargo violando la constitución, y otro que es el retroceso, que usa cuantiosos recursos con un evidente financiamiento por parte de Maduro -Henri Falcón-«, expresó en Primera Página.

Al ser consultado sobre si tiene pruebas sobre los señalamientos, el militante de UNT, aseveró que ha recibido llamadas «de estos mismos comandos para decirnos que hay financiamiento por parte de quien encabeza el poder en Venezuela. Es por eso, que lo hemos reiterado, y el jefe de campaña Macario González y Guillermo Palacios van a presentar testimonios sobre eso. Esto solo demuestra que Maduro tiene vinculación con esos dos candidatos».

«¿Qué candidato de oposición regala transformadores que valen cada uno 5 mil dólares; y bolsas de comida? Ninguno, en la MUD hay oposición, no es solo parecer de oposición, sino que somos oposición», agregó.

Florido también fue consultado sobre la participación en los medios de comunicación, tras el arranque oficial de la campaña este jueves 28 de octubre y expresó que ha estado solo en algunos medios, porque otros piden que se pague propaganda y él no maneja recursos para ellos.

«Hemso estado en medios regionales y nacionales, no en todos porque hay medios en los que te exigen que hagas aporte de propaganda y nosotros en la unidad democrática hemos hecho una campaña muy austera, no manejamos cuantiosos recursos como otros candidatos que usan recursos públicos».

Como parte de la propuesta de gobierno que tiene, Florido destacó que Lara tiene que convertirse en un estado productor. «Necesitamos potenciar el agua, porque no ha sido distribuida adecuadamente, el personal de Hidrolara ha sido despedido en varias oportunidades y tenemos que retomar sus capacidades gerenciales. En 22 años no se ha invertido en tuberías de ningún tipo y después de que rasparon la olla y se la robaron no hay recursos, pero con gerencia y potenciando la cooperación internacional podemos hacer cosas importantes».