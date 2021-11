Richard Rojas sorprendió en Abierto LCC

El profesional del Guataparo Country Club había iniciado el último día de torneo con cuatro golpes por debajo de George Trujillo

En una final con un desenlace emocionante Richard Rojas sorprendió a los favoritos para llevarse el triunfo en el Abierto Lagunita Country Club que se desarrolló del 26 al 31 de octubre, certamen avalado por la Federación Venezolana de Golf (FVG).

El profesional del Guataparo Country Club inició el último día de torneo con cuatro golpes por debajo de George Trujillo quien mantuvo el liderato que asumió desde la primera jornada.

La ronda final se desarrolló con movimientos en el puesto de vanguardia cuando en el hoyo 12 Jorge ¨Pichu¨ García se posicionaba en lo más alto de la tabla hasta el 14. En ese hoyo con un birdie, George Trujillo volvió a liderar la tanda. En tanto, Richard Rojas con birdies en los hoyos 15, 17 empataba el primer lugar de la competencia con el internacional George Trujillo.

Un gran grupo de espectadores se acercó al green del 18 para ser testigos del sorpresivo desenlace que daba como campeón a Richard Rojas quien puso punto final con un par. El profesional guatapareño completó rondas de 69 / 66 / 67 / 69 para totalizar 271 golpes (-9)

“Yo nunca me rendí”, dijo el campeón Richard Rojas. “Me tocó el día anterior jugar con ´¨Pichu y George y hoy estuve en la misma partida. Fue un día con mucha presión, pero hice mi juego mentalizado en que no teníamos nada que perder y así, le dije a mi caddie vámonos poco a poco. Y con birdie al 16 y 17 empaté el torneo y dos putt en el 18 me dieron el triunfo”.

En la competencia amateur, Edgar Zea fue el campeón con dos bajo el par del campo, tras cuatro rondas de competencia. Con este resultado el aficionado del Lagunita Country Club ingresa al World Amateur Golf Ranking.

En damas Stephanie Gelleni demostró que se encuentra en su mejor momento y finalizó la competencia con 7 golpes bajo, tras liderar los tres días de certamen para la categoría.

En las demás categorías los ganadores: Jorge Andrés García (1era categoría), León Mishkin (2da categoría), Carlos Capocci (3era categoría), Juan Álvarez (4ta categoría)

En damas general: Andreína Delfino (1era categoría) María Larrazábal (2da categoría) Mercedes Marrero (3era categoría)