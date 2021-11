Video del canal de Frank Sinatra dedicado a migrantes venezolanos

1302451

Caracas.- El sentimiento de millones de venezolanos alrededor del mundo quedó resumido en un video publicado en la cuenta oficial de YouTube del legendario cantante Frank Sinatra. “Have Yourself A Merry Little Christmas” es la canción dedicada a la diáspora criolla.

«A través de los años estaremos todos juntos si el destino lo permite/Hasta entonces, sólo tendremos mañana a través, de alguna manera» es parte de la letra del nostálgico tema que narra las vivencias de aquellas personas que se encuentran lejos de sus seres queridos en una época tan especial como la Navidad.

El video que dura poco más de tres minutos ya alcanza más de 178 mil reproducciones en la plataforma. Aquí te contamos cuáles son los detalles más conmovedores y que representan a Venezuela:

El aeropuerto de Maiquetía y Carlos Cruz-Diez

Todos los días cientos de venezolanos se marchan del país. Algunos para volver y otros para empezar de nuevo. El último pedazo de país que pisan antes de abordar el avión que los llevará a otro destino es el emblemático piso del Aeropuerto de Maiquetía o el piso de Carlos Cruz-Diez.

La obra de arte Cromointerferencia de Color Aditivo, realizada entre 1974 y 1978 se muestra en la primera parte del video publicado en la cuenta oficial de Frank Sinatra.

El piso a rayas del aeropuerto de Maiquetía es el escenario de despedidas y el fondo de muchas fotografías de aquellos que se retratan antes de partir a otro país.

El Ávila

El Ávila, una de las montañas más emblemáticas del país, también aparece en el video en una imagen panoramica que también muestra el valle de Caracas, la capital de Venezuela.

Las hallacas y la arepa

Sentarse en una mesa con toda la familia a preparar hallacas es una de las tradiciones más importantes en Venezuela en Navidad. El video muestra como varias personas se reúnen a preparar este manjar. La hallaca es uno de los platillos que no puede faltar en la cena de Noche Buena y es elaborado con masa de maíz y un guiso preparado con ingredientes que varían de acuerdo a la región de Venezuela en la que te encuentres.

En otra parte del video, también se ve a un migrante que decide emprender con una venta arepas venezolanas, mientras muestra, a través de una videollamada, la fachada de su negocio a su familia.

La soledad del migrante

En el videoclip, también se muestra la soledad y los momentos difíciles que atraviesa un migrante cuando trata de adaptarse a su nueva realidad lejos del hogar.

Un caraqueño está detrás

El video de Frank Sinatra fue codirigido por el caraqueño David Calcano e inspirado en su propia experiencia migratoria. «Escribí esta historia inspirada en la experiencia de dejar mi ciudad natal (Caracas, Venezuela). Todos los que abandonan su hogar se sienten solos al principio, especialmente cuando se muda a una gran ciudad. Ya sea que su ciudad natal sea Tampa o Buenos Aires, es un sentimiento universal», manifestó Calcano.

Mira el video completo:

