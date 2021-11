Borrell: Me preocupa más las elecciones en Nicaragua que las regionales en Venezuela

Las elecciones previstas para el próximo domingo en Nicaragua son calificadas por Josep Borrell como «completamente un fake».

En un encuentro con medios extranjeros en Perú, donde llegó el lunes en su primera visita a América Latina desde que asumió el cargo, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior dijo que de esos comicios no se puede esperar ningún resultado legítimo.

Borrell indicó que la situación en el país centroamericano es una de las más graves que hay en la actualidad en el todo el continente.

Aseguró que ante la gravedad de la crisis política nicaragüense, esta es una preocupación incluso mayor para Europa que las elecciones locales y regionales que se desarrollarán en Venezuela.

«Más me preocupa Nicaragua, que hay elecciones que son completamente un fake. Allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega ya se encargó de encarcelar a todos los opositores políticos que se presentaban a las elecciones. No podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo que podamos considerar, sino todo lo contrario», afirmó Borrell.

EFE