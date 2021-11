Drake quiere que los Raptors se unan al equipo de la WNBA

El rapero de fama mundial Drake quiere que los Toronto Raptors se unan al equipo de la WNBA en la ciudad de Toronto.

El rapero canadiense Drake quiere un equipo de la WNBA en Toronto. Drake, que ya es embajador mundial de los Toronto Raptors de la NBA, ha ayudado en gran medida a acumular popularidad y atención en el único equipo de la liga que no es estadounidense. El músico ha promovido eventos de equipo, como el Juego de Estrellas de Toronto 2016, así como también ha colaborado en equipos de equipo con su marca personal, OVO, para aumentar la demanda y las ventas de camisetas.

Escuchar los deseos del rapero podría resultar beneficioso en una gran cantidad de aspectos para la WNBA.

Drake wants to see WNBA games in Toronto 👏 pic.twitter.com/hMNkwEP1Um

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 3, 2021