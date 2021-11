Excesos que te hacen lucir unos años demás

Hay excesos que te aumentan unos cuantos años y puedes evitarlos siguiendo unos sencillos pasos. Productos como el talco producen una piel seca y nada atractiva, usa para los pies vaselina o aceite de coco para hidratarlos.

Excesos que puedes evitar

– Accesorios. Sabemos que eres coqueta, el problema está en que probablemente exageres con el tamaño y peso de tus accesorios. Los maxi collares pueden causar que tu piel se caiga o se estire, especialmente si los usas mucho. Así que lo recomendable es alternar el uso de estas prendas con anillos o zarcillos extravagantes hay que usarlos en materiales ligeros.

–Ejercicios. Uno de los grandes problemas que causa un pecho con arrugas es una inadecuada rutina de ejercicios. Lo ideal es que te sientes en una silla y levantes tu rostro mirando hacia el techo. Luego abre tu boca e intenta ubicar tu labio inferior sobre el superior, sostenlo así por unos tres minutos, descansa, repite el procedimiento unas 10 veces. Con hacerlo una vez a la semana.

– Protector. Aunque parezca un procedimiento simple, la falta de protector solar genera que la piel comience a debilitarse, por lo que aparecerán las manchas solares, las patas de gallo y las arrugas alrededor de la boca. No dejes este producto solo para cuando vayas a la playa o piscina e inclúyelo en tu día a día; eso sí, escoge uno que contenga vitamina C, ya que esta sustancia incrementa la protección contra los rayos UV.

– Efecto rebote. Ganar y perder constantemente esos kilos que te atormentan tiene sus consecuencias, y no precisamente buenas. Lo honesto es que intentes comer bien a diario y así mantengas un peso constante.

– Hidratación. Antes de acostarte, refuerza tu rostro con cremas hidratantes que contengan vitamina C, colágeno, retino, ácido hialurónico y glicólico y si es posible, otros ingredientes naturales. Date un masaje en la piel con ayuda de tus dedos, haciendo movimientos suaves hacia arriba para no estirar la piel y que se caiga con facilidad

– No apliques perfume en el cuello. Puedes rocíar un poco para mantener un agradable aroma durante el día, lo que es dañino es abusar de tu fragancia y aplicar demasiado en esta área. Ya que el alcohol que contiene reseca excesivamente la piel y además, algunos incluyen almizcle en sus aromas, el cual vuelve tu epidermis demasiado sensible al sol. Lo recomendable es que uses tu fragancia en las muñecas.

Recuerda

Usar crema labial con protector solar para unos labios saludables.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial