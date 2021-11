Fiscal Karim Khan “no vino a Venezuela a recolectar evidencias”: Alfredo Romero

El director y presidente del ONG Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró este martes que el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, “no vino” a Venezuela a recolectar evidencias, sino “como diplomático”.

“Yo no puedo saber qué es lo que él (Karim Khan) está haciendo, pero tiene que ser riguroso, tiene que ser cuidadoso, tiene que ser muy formal en cuanto a esa agenda. Aclaro, ciertamente el Fiscal no vivo a Venezuela a investigar situaciones ocurridas, eso hay que tenerlo muy claro, no vino a recolectar evidencias, el Fiscal vino por una invitación de carácter diplomático que va a conllevar a un sistema de colaboración probable o de alguna manera de canales de comunicación con el Gobierno venezolano, obvio, para eso vino”, expresó Romero en entrevista con NTN24.

El también jurista explicó que “el establecer canales de colaboración o conversación con el Gobierno vaya a conllevar para que no se abra una investigación, eso es falso. Que eso signifique que al haber venido va a impulsar o motivar que él abra una investigación antes de diciembre, es falso. Que pueda existir una u otra es cierto, pero no tiene ninguna correlación es lo que quiero decir”.

“Para abrir la investigación ya el Fiscal hizo un análisis que incluso la exfiscal Fatou Bensouda lo publicó, que de alguna manera determinó que existían elementos para que la Fiscalía interviniera porque no se habían llevado a cabo investigaciones en Venezuela de denuncias que se han realizado y de situaciones que han ocurrido. Eso de alguna manera está allí”, recordó.

Alfredo Romero sostuvo que si el Fiscal “visita una cárcel que recién pintaron, que lo lleven a un lugar equis que le conviene a un factor que quiere que no se abra una investigación, pues que eso vaya a convencer al Fiscal en dos días luego de que él tiene que analizar documentos, situaciones entre otros, yo no creo. ¿Qué influye?, obvio, en la vista también se meten ideas. (…) Creo que para llegar a ser Fiscal y además un abogado reconocido tiene que tener lo que denominamos en derecho la verdad objetiva, y esa está sustentada en evidencias”.

“Hay que aclarar que no se ha abierto todavía una investigación, y cuando se abra, luego de abierta se procede a buscar evidencias y además puede haber mucho tiempo con una investigación abierta sin que se haya determinado responsabilidades específicas”, concluyó.

Jornada de este martes de Karim Khan en Venezuela, marcada por el silencio



El ecuador de la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a Venezuela, está marcado por el silencio sobre su actividad y el clamor de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, que reiteraron este martes la petición de ser escuchadas, reseñó la agencia Efe.