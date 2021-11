Lou Williams dice que le afectó sobre la situación de sus dos novias

El jugador de los Atlanta Hawks, Lou Williams de Hawks sobre lo que más lo frustró sobre la situación de sus dos novias en la NBA.

Lou Williams siempre ha jugado según sus propias reglas, tanto dentro como fuera de la cancha. Una de las facetas más comentadas del escolta de los Atlanta Hawks es el hecho de que ha tenido dos novias a la vez.

Simplemente no le preguntes sobre ninguno de los rumores que podrías haber escuchado sobre su relación poliamorosa. Lou Williams habló sobre su mayor frustración por la situación de sus dos novias cuando la estrella de los Hawks se sentó con Taylor Rooks de Bleacher Report.

“Estaba más molesto porque cobró vida por sí mismo y ya no controlaba la narrativa”, dijo el guardia de los Hawks. “La gente incluso pensaba que eran hermanas, yo pensaba, ‘Eso es ridículo’. No me gustó la parte en la que no podía controlar lo que se decía al respecto y cómo se veían. Ambas mujeres son madres de mis hijos, no solo algunas chicas aleatorias con las que estoy corriendo … ”

Lou Williams puede aceptar una broma si es sobre él. La estrella de los Hawks incluso se puso de acuerdo con un fan que le preguntó cómo presentarse a sus dos novias.